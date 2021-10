James Michael Tyler koji je glumio simpatičnog konobara Gunthera u popularnoj seriji "Prijatelji", umro je u nedjelju u svom domu u Los Angelesu. Imao je 59 godina.

James Michael Tyler, poznatiji kao Gunther iz popularne serije "Prijatelji", umro je u nedjelju nakon duge i teške borbe s rakom prostate. Glumac je imao samo 59 godina.

Rak prostate dijagnosticiran mu je 2018., no glumac nije o tome pričao u javnosti do lipnja ove godine nakon što je podijelio strašnu dijagnozu s fanovima.

Karcinom je već tada bio u četvrtom stadiju i proširio se na njegove kosti pa je glumac ostao paraliziran u donjem dijelu tijela.

"Svijet ga je poznavao kao sedmog prijatelja, Gunthera, ali Michaelovi najbliži sjećaju ga se kao glumca, glazbenika, advokata za borbu protiv raka i voljenog muža", izjavila je Michaelova obitelj.

Bolest ga je spriječila i da se pojavi na okupljanju "Prijatelja" pa se u posebnoj epizodi javio videom.

"Htio sam biti dio toga i plan je bio da se pojavim na pozornici no ipak nisam mogao biti dio toga slavlja", kazao je Tyler.

Nakon što je, uslijed pandemije, propustio bitan pregled, karcinom se počeo rapidno širiti, što je dovelo do tragičnog završetka.

James je Gunthera, voditelja kafića Central Perk u kojem su se prijatelji okupljali, odglumio u 150 epizoda popularne serije od 1994. do 2004.

Zaštitni znak bili su mu kratka plava kosa i šarene odjevne kombinacije s kravatama. No James je s godinama u potpunosti promijenio imidž i pa ga je malo tko znao prepoznati s bradom, smeđom kosom prošaranom sijedima i kojim kilogramom viška.

Prisjećajući se serije, James se tijekom gostovanja u emisiji ''This Morning'' našalio kako je njegov lik Gunther prvi put progovorio tek u 33. epizodi druge sezone iako se u seriji pojavio već u drugoj epizodi prve sezone.

"Nisam bio svjestan kako će to sve završiti. Sve se dogodilo organski. Mislio sam da ću se pojaviti u svega dvije epizode, ali zadržali su me deset godina i na tome sam jako zahvalan", izjavio je tada James.

Također se pojavljivao u hit serijama "Sabrina the Teenage Witch", "Scrubs", "Modern Music" i "Just Shoot Me!".