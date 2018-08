U malenim mjestima uvijek se rađaju najintrigantnije priče, a jedna takva prikovat će vas uz male ekrane i ove jeseni na Novoj TV. Vrhunska glumačka ekipa očekuje vas u seriji "Na granici" - novom hitu čije je snimanje u tijeku. Naša nova serija osvojit će vas krimi, ljubavnim i humorističnim dogodovštinama iz malog ličkog sela.

Povratak mlade, tek diplomirane ekonomistice Petre u rodno mjesto u Lici pokrenut će lavinu događanja koji će vas ove jeseni zaintrigirati, nasmijati, ali i držati u neizvjesnosti. Nova dramska serija s elementima humora "Na granici", na male ekrane u glavnoj ulozi dovodi vam svježe lice - Nadiju Cvitanović, u ulozi Petre Masle.

''Radi se o curi iz jednog malog mjesta u Lici. Karakterno je dosta temperamentna i ona se sa fakulteta vraća u to malo mjesto da preuzme posao od svoje bake, a posao je malo čudan, drugačiji i ilegalan'', otkriva glumica.

A ulogu bake Zorke preuzela je kazališna, filmska i televizijska glumica Nina Erak, koju su naši vrhunski make-up majstori učinili neprepoznatljivom.

''Dakle oni su meni dodali 20 godina, a da se zapravo to i ne vidi, zapravo izgledam kao da imam toliko godina'', priča Nina.

Sve za žensku verziju Kuma!

''U Italiji bi se to možda zvalo Donna Zorka, a ovdje je zovemo baka Zorka. Prije svega sam majka, baka i udovica, a iznad svega sam neka kombinacija Roberta DeNira i Marlona Branda, ali na naš način'', šali se.

Preuzimanjem njezine uloge šefice pravog malog kartela, Petra postaje najpoželjnijom udavačom u mjestu - što znači samo jedno. Niz urnebesnih situacija u kojima se temperamentna djevojka tek mora snaći. Jer udvarači ne biraju sredstva u borbi za njezinu naklonost.

''To je Petrin problem, što ne voli slušati druge, ne prihvaća komentar, kritiku, konstruktivnu kritiku i sve radi po svome i onda se tu nekad dogode problemi, a nekad izađe kao pobjednica situacije'', saznajemo.

Nadiji je ovo prvo iskustvo na setu dramske serije, no ljubitelji domaćeg filma mogli su je zamijetiti u višestruko nagrađivanom hitu redatelja Ivana Salaja, Osmi povjerenik.

''Baš ga doživljavam kao neku svoju malu bebu i baš nam je drago da je to urodilo plodom i da je publika primjetila koliki je trud i rad uložen u to'', kaže.

Na novom setu vrlo se brzo snašla, a odlična ekipa, među kojom su i neka već dobro poznata lica iz dramskih uspješnica kao što su ''Kud puklo da puklo'' i ''Čista ljubav'', zaslužni su za uvijek vedru atmosferu.

''Imam super partnere, kolege, pomažemo jedni drugima na bilo kakve načine, kako god treba i možemo i kao što sam rekla, stvarno se odlično zabavljamo i mislim da će se to vidjeti i u samoj seriji'', nada se glumica.

U seriji je i Momčilo Otašević napokon došao na svoje i preuzeo, kako kaže, željenu ulogu dobrice Kreše Butigana.

''Jednog vaspitanog, finog momka iz sela Lokvica koji živi s ocem i sestrom i nije baš da se dobro slažu ali bore se jer se vole. Ja sam presretan što je tako pogotovo nakon prošle serije koja je bila tako žanrovski drugačija i neke uloge koja je bila potpuno drugačija, meni je sad ovo baš gušt'', tvrdi.

No nije ovo jedina uloga koja ga toliko veseli. Momčilo još sitno broji do preuzimanja najveće i najvažnije uloge u privatnom životu, one oca.

''Život me sam priprema za tu ulogu i u suštini jedva je čekam. Nisam se iznervirao zadnji 9 mjeseci, što znači da se super pripremam'', našalio se.

Sigurni smo kako će se u ulozi oca snaći jednako dobro kao na malim ekranima, na kojima vas spremno ove jeseni čeka ekipa "Na granici".

A što su nam još otkrili glumci iz nove serije, pogledajte u prilogu IN magazina.

