Jelena Karleuša krenula je u protunapad. Skandalu se ne vidi kraj.

Jelena Karleuša i Ognjen Vranješ usred su seks skandala, no situacija se toliko brzo razvija da ih je gotovo teško pratiti. Ovo je sada otišlo toliko daleko da Internet pršti spolnim organima koji navodno pripadaju ovo dvoje glavnih aktera.

Osim što je Jelena objavila fotografiju nogometaša kako plače te napisala ''Ovako pi*ka plače i moli da budem s njim'', pjevačica je objavila i fotografiju Ognjenovog penisa za kojeg tvrdi da joj je poslala prijateljica.

Ipak, ni tu nije kraj. Jelena je krenula u opasnu ofenzivu. Brani se i time da na fotografijama koje kruže kao njezine nema madeža, a ona ga navodno ima na svojem međunožju pa tako dokazuje da je riječ o fotomontaži. ''Draga javnosti, slike na kojima se vidi ženski spolni organ nemaju veze s mojim spolnim organom. A evo otkrit ću vam i tajnu. Kad sam već primorana. Imam MLADEŽ na tom mjestu. Vrlo karakterističan. Moj muž to zna. Nažalost primorana sam da ovakvu intimu dijelim s vama'', stoji na Jeleninom Twitteru.

No kada ste pomislili da je to – to, zeznuli ste se. Jelena je Ognjenu uputila i poveću poruku.

''Ti crve mali nećeš nogomet zaigrati više nikad nigdje. Ni u jednom klubu, niti za reprezentaciju! U Bosni znaju da si šizofrena budaletina i nikome ne trebaš! Svi te preziru jer si fašističko rasističko govno! Ti crve bolesni možeš montirati slike i snimke i što god ti padne na pamet, možeš da rodiš snimak kako ti golom guzicom sjedim na njušci, možeš da smisliš što god hoćeš - ne možeš mi ugroziti ni brak ni obitelj, a tako si silno crve to želio! Žalim tvoju ženu i tvoje dijete crve! Ali kako si ti naudio mojoj obitelji, tako će se sad zlo vratiti tvojoj! Bježite! Iselite se crve! Brzo!!!! Sve ovo što si napravio da bi me kaznio što nisam željela da budem sa tobom - dzaba ti je! Po cijenu mog života, po cijenu da se razvedem, a neću, po cijenu da mi prijete smrću - ti crve mali možeš me samo sanjati! Džaba si mi slao slike tvog mikro kur*ića koje sam brisala, džaba si mi slao poklone, ruže, džaba si mi prijetio i ucjenjivao da ćeš me razapeti, džaba si prijetio da ćeš se zbog mene ubiti - ti crve meni ne možeš ništa! Duško Tošić je za tebe, crve mali, netko kome ti nisi ni do koljena! Ni kao nogometaš, niti ste ista vrsta! Ti si crvić i pi*kica željna slave koju nikad nećeš imati, a on je muškarčina i ljudina! Ljudina! Smijemo ti se sad zajedno crve! Smiju ti se svi!!!! Smiju ti se sve pjevačice, a ima ih mnogo, koje opsjedaš porukama i slikama! Paćeniku! Moj savjet ti je da se ubiješ odmah! Odmah! Jer će te je*ati prvi muškarac koji naleti na tebe! Je*at će te jer si mučenik koji je udario na majku dvoje djece i ženu, onako kako to ni jedan muškarac nikada ne bi! Samo gnjide kao što si ti! Je*em li ti zlo sjeme devijantno! Ti si završio svoje'', stoji u objavi Jelene Karleuše na Twitteru koji je pun javnih obračuna i fotografija.