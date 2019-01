Duško Tošić imao je kratak i jasan komentar o skandalu usred kojeg se našla njegova supruga Jelena Karleuša.

Duško Tošić napokon je progovorio o seks-skandalu u koji je upetljana njegova supruga Jelena Karleuša. I dok svi bruje o tome je li pjevačica imala aferu s nogometašem Ognjenom Vranješom, Duško je dao kratak i jasan komentar.

''Što da kažem. Bit ćemo još jači, a go*na neka kenjaju'', izjavio je Duško Tošić za srpski Kurir.

Jelena Karleuša, prema objavama na društvenim mrežama, napustila je Srbiju i odlazi suprugu u Kinu.

Srpski list Kurir prenio je i priopćenje mladog nogometaša čiji je spolni organ Jelena objavila na svojem profilu na Twitteru.

"Poštovani, odmah da kažem da bih ispao džentlmen i ne bih potezao ovakve stvari da nisam izložen torturi optužbama i prijetnjama mojoj obitelji od strane gospođe i gospodina Karleuša. S obzirom na to da su spremni na sve u obrani sebe i svoje obitelji ja sam spreman da kažem i dokažem istinu koja je sljedeća: Jelena i ja smo se upoznali preko Instagrama prije dvije godine kada je sve i počelo. Tamo smo i brojeve razmijenili i ušli u sve ovo. Za te dvije godine doživjeli smo i preživjeli sve i svašta, od zajedničkih putovanja, dolaženja kod mene u Atenu, viđanja na raznim mjestima, pa čak i kod nje kući… U svemu tome bilo je lijepih i manje lijepih stvari. Presveta Jelena sada izigrava jaku ženu i bitnost, a preko prijatelja i poznanika moli i plače, što je karakteristično za gospođu kad joj nešto treba, da demantiram i ne iznosim njezin prljavi veš. Te shodno tome da utvrdimo: Ja nit' sam fan, nit' paćenik, nit' psihopata kako ona želi da me predstavi. Prije će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve što kažem imam dokaze. Nisam nikoga niti jurio niti prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno, uz obostrano zadovoljstvo. Prema tome, gospodine Karleuša i gospođo Tošić, krivce tražite među vama samima, ne kod mene. Kasno ste se sjetili patetike i spinovanja. Meni je jako žao svoje obitelji koja je izložena svemu ovome, ali ovo je jedini način da kažem istinu i time zaštitim sebe i obitelj daljnjih optužbi. S poštovanjem, Ognjen Vranješ", kazao je nogometaš za Kurir.

Oglasio se i nogometaš Ognjen! Tko stoji iza pornoskandala Jelene Karleuše?





+3

Nakon pornoskandala oglasila se i Jelena Karleuša: ''Iza ovoga ne stoji jedan čovjek, već čitava organizacija''





+3