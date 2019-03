Jeffree Star otkrio kako su Jordyn Woods i Tristan Thompson mjesecima zajedno spavali.

Plus-size manekenka Jordyn Woods ipak je navodno mjesecima spavala s košarkašem i bivšim suprugom Khloe Kardashian, Tristanom Thompsonom.

Tako tvrdi make-up umjetnik, model i pjevač Jeffree Star koji je na društvenim mrežama ljutito objavio kako su mnogi ljudi koji žive u istom susjedstvu gdje i Khloe bili svjesni te preljubničke afere, prenosi Daily Mail.

Jeffree se oglasio nakon što je Jordyn otkrila svoju stranu priče pritom priznavši kako ju je Tristan poljubio na jednom od tuluma koji je organizirao, i nakon što ju je Khloe nazvala lažljivicom koja je uništila njenu obitelj.

"Naučite se suzdržavati, to je zdravo i prestati se ponašati kao da vaš muškarac nije smeće. Hvala i zašutite već jednom", poručio je Jeffree putem društvenih mreža.

"Jordyn je stvarno izjavila kako ju je na odlasku iz Tristanove kuće on poljubio u usta. To je ogromna laž. Petljali ste zajedno nekoliko mjeseci. Cijeli Calabasas to zna. Oči su posvuda, a tu žive i ljudi koji nisu slavni. I svi su sve vidjeli. Nalazili ste se neko vrijeme. I to se konačno otkrilo. Prestravljena si jer je istina izašla na vidjelo i sada pokušavaš spasiti samu sebe", izjavio je Jeffree.

Jordyn je u suzama progovorila o svom odnosu s Tristanom u emisiji "Red Table Talk" Jade Pinkett Smith i poručila kako ona nije razaračica obitelji.

Jedan od glavnih aktera ovog skandala, Tristan Thompson još uvijek se nije oglasio u javnosti, a ovih je dana viđen s misterioznom brinetom na večeri u jednom njujurškom restoranu.

Cijeli medijski klan Kardashian okrenuo je leđa 21-godišnjoj plus-size manekenki koju je zapravo i proslavilo prijateljstvo sa slavnim reality sestrama. Jordyn je čak i živjela s Kylie Jenner koja joj je navodno platila brojne operacije kako bi izgledala kao što izgleda danas.