Jane Seymour je oduševila obožavatelje izgledom na fotografiji na kojoj pozira u kupaćem kostimu.

Glumica Jane Seymour proslavila se naslovnom ulogom u popularnoj seriji iz 90-ih "Doktorica Quinn, žena vrač", a od tada kao da nije ostarjela ni dana.

To je potvrdila i svojom zadnjom objavom na Instagramu kojom je kod obožavatelja izazvala nevjericu.

Jane je pozirala u crnom kupaćem kostimu u kojem je istaknula isklesanu figuru pa su se mnogi u komentarima ispod fotke zapitali kako je moguće da sa 70 godina izgleda kao i u danima najveće slave.

"Prelijepa izvana i iznutra", "Izgledaš nevjerojatno", "Bože, kakva žena", "Prekrasna kao i uvijek", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila ispod fotke.

Jane nije pobornica estetskih zahvata, što je istaknula puno puta, i tvrdi da svoj mladoliki izgled duguje isključivo tjelovježbi i zdravoj prehrani.

"Šetam po plaži, vježbam pilates. Pokušavam ostati u formi i jesti zdravo, ali nikad nisam na dijeti i slično, sve je umjereno i to djeluje na mene" ispričala je glumica jednom prilikom, a tada je istaknula i da je jedan obrok na dan dobar trik.

"Ujutro prvo kava, a kasnije hrana. Obično jurim negdje i zaboravim jesti do sredine dana. Moj partner David je na isprekidanom postu pa ne jede do 14 sati. Ako ogladnim kasnije, pojest ću malo tamne čokolade i popiti čašu vina, to je obrok, zar ne?" objasnila je te se pohvalila da ima istu težinu kakvu je imala sa 17 godina.

Inače, serija "Doktorica Quinn, žena vrač" premijerno je prikazana na Novu godinu 1993. i emitirala se do 1998. godine, a kako danas izgleda ostatak glumačke ekipe serije, pogledajte ovdje.

