Glumica Jane Seymour udavala se četiri puta i isto toliko puta razvodila, a sada je progovorila o svom iskustvu i otkrila zašto su ju muškarci tijekom života ostavljali.

Britanska glumica Jane Seymour već desetljećima nosi laskavu titulu jedne od najljepših žena u svijetu showbusinessa, a ništa drugačije nije ni danas kada ima 69 godina.

Jane iza sebe ima bogato glumačko iskustvo, a karijeru joj je svakako obilježila uloge liječnice u seriji "Dr. Quinn, žena vrač", koja je tijekom 90-ih godina bila jedna od najpopularnijih u svijetu, a bila je i jedna od Bondovih djevojaka.

Osim glumačkih ostvarenja i titule ljepotice, glumičin život obilježilo je i nekoliko neuspjelih brakova, o čemu je sama progovorila u nedavnom intervjuu za magazin People i otkrila da su ju sva četiri supruga ostavila zbog drugih žena.

"Nikad nisam bila ta koja je okončala brak, oni su si našli druge ljude", izjavila je Jane.

U prvom braku od 1971. do 1973. godine bila je s Michaelom Attenboroughom, nakon njega se 1977. godine udala za Geoffreyja Panera, s kojim je provela tek godinu dana. Sljedeći suprug bio joj je David Flynn od 1981. do 1992. godine, a četvrti i ujedno posljednji James Keach, za kojeg je bila udana od 1993. do 2015. godine.

Jane je danas u vezi s Davidom Greenom, ali je 2018. godine za Daily Mail izjavila da ne planiraju vjenčanje jer su stvari između njih savršene baš takve kakve jesu, još od 2014. godine kada su započeli vezu.

Svoje razvode danas opisuje kao bolne i depresivne, ali vjeruje da je zahvaljujući tim iskustvima postala bolja osoba.

"Što prije to prihvatite, to bolje za vas i za druge. A onda kada se osvrnete oko sebe i pogledate zbog čega ljudi pate, shvatite da su vaše patnje i problemi bili minimalni u usporedbi s onime kroz što drugi prolaze", objasnila je.

Kaže i da joj je najveća lekcija bila ta da je naučila kada neke stvari treba pustiti, a ipak se pobrinula da nastoji održati normalnu komunikaciju s bivšima, i to naročito radi djece.

Jane je ponosna majka 25-godišnjih blizanaca Kristophera i Johna koje je dobila s Keachom, 35-godišnjeg sina Seana i 39-godišnje kćeri Katherine koje ima s Flynnom.

"Uvijek sam radila najbolje što sam mogla. Vodila sam svoju djecu sa sobom po cijelom svijetu, gdje god sam radila i snimala nešto. I nekako sam sve to uspjela uskladiti", zaključila je Jane.