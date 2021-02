Jane Seymour, koja je poznata po seriji "Dr. Quinn, žena vrač" i glumila je Bondovu djevojku, kaže da nije bila na operacijama, a svoju težinu održava na specifičan način.

Jane Seymour (69) proslavila se početkom 90-ih ulogom liječnice u seriji "Dr. Quinn, žena vrač", a vidljivo je da se nije puno promijenila od tada.

Glumica je u emisiji "Loose Women" otkrila da i sada ima istu težinu koju je imala sa 17 godina. Jane će sljedećeg tjedna, 15. veljače proslaviti 70. rođendan, no njezina forma i izgled su kao da je upola mlađa.

Seymour je ispričala da su tajna njezina uspjeha pilates, jedan obrok na dan i uživanje u čaši vina i tamnoj čokoladi. Usto voli hodati, a kaže kako nikad nije na dijeti i da vjeruje da si treba ugađati, no umjereno.

"Šetam po plaži, vježbam pilates. Pokušavam ostati u formi i jesti zdravo, ali nikad nisam na dijeti i slično, sve je umjereno i to djeluje na mene", rekla je Jane.

Istaknula je da je jedan obrok na dan dobar trik. "Ujutro prvo kava, a kasnije hrana. Obično jurim negdje i zaboravim jesti do sredine dana. Moj partner David je na isprekidanom postu pa ne jede do 14 sati. Ako ogladnim kasnije, pojest ću malo tamne čokolade i popiti čašu vina, to je obrok, zar ne?" ispričala je glumica.

Jane usred pandemije dosta boravi kod kuće, poštuje mjere opreza i izlazi među ljude sa zaštitnom maskom te kaže da se ne vucara po Hollywoodu i slično.

Objasnila je da su mnoge njezine prijateljice u dobroj formi, a da ona ima kilograma kao i kad je kao tinejdžerica išla u baletnu školu. "Osjećam se ugodno u svojoj koži s ovom težinom. Nekad se na Zoomu družim s kolegama iz škole i zaista svi isto izgledamo kao nekada. Mora da je to do obrazovanja", istaknula je.

Seymour je ranije progovorila o kozmetičkim zahvatima i rekla da ih izbjegava jer se lica glumica moraju micati dok glume. "Nisam stavljala botokse ni nikakve filere. Još uvijek se osjećam seksi. Ono što vam još daje sjaj u mojim godinama je što zdravija prehrana i da se osjećate što ugodnije u svojoj koži umjesto da se zamarate prolaznošću vremena", rekla je Jane, koja je 1973. utjelovila Bondovu djevojku u filmu "Živi i pusti umrijeti". Agenta 007 tumačio je pokojni Roger Moore.

Inače, Jane glumi u novoj seriji "Glow And Darkness" s Joan Collins. Glumica iza sebe ima četiri braka te jednu kćer i tri sina.

Jane je u vezi s Davidom Greenom, a 2018. je izjavila da ne planiraju vjenčanje jer su stvari između njih savršene baš takve kakve jesu, još od 2014. godine kada su započeli vezu.