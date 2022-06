Ivana Kovač na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju i video koji je odmah postao hit.

Kći legendarnog pjevača Miše Kovača, Ivana Kovač na Instagramu je podjelila fotografiju sa svojom kćerkicom kako zajedno pjevaju na Mišinom koncertu "Samo nas nebo rastavit može" koji se nedavno održao na Starom placu u Splitu.

Također, u nastavku je objavila i video gdje njezina Elena pleše na pozornici te dodala "25000 ljudi..to njoj nije problem..na koga li je to dite!?".

"Ljubav", napisala je pjevačica Domenica ispod objave, a ni regionalni pjevač Željko Samardžić nije mogao propustiti ovaj divan trenutak pa je dodao: "Sreća draga, ona svoga didu podržala".

"Neka joj je dug i sretan život", "Bravo", "Svaka čast", "Mišina je to unuka. Krv nije voda. Preslatka je. Prava princezica. Bit će ona velika zvijezda", samo su neki od komentara ugodno iznenađenih pratitelja.

Ivana je i uoči koncerta također objavila fotografiju na kojoj 80-godišnji Mišo pozira dobro raspoložen s malenom unukom, a da se dobro osjeća i da je uzbuđen potvrdila je bila i Ivana za Dnevnik Nove TV.

"Ajmo reći da je ovaj koncert stvarno vrhunac vrhunca jer ako bacite pogled iza, ovo je mali Woodstock večeras i to će biti ludilo, totalno. Tata se ne da, on je meteor, on će živjeti vječno. Mislim da mu je sad lagano uzbuđenje jer dosad nije bio toliko svjestan, tek sad postaje, ali kad to krene, to će biti show", zaključila je Ivana uoči koncerta.

