Ivana Kovač ima novu pjesmu s kojom će ovog ljeta nastupiti na festivalu u Vodicama. Iako pjeva isključivo zabavnu glazbu, kći Miše Kovača u duši je rokerica. Zašto joj je majka savjetovala da nađe novi posao, koja je tajna njenog skladnog odnosa s partnerom Elvirom s kojim je u vezi već 15 godina, ali i kojeg domaćeg pjevača obožava njezina kći Elena otkrila je našoj Juliji Bačić Barać.

Ono nešto - to mora imati svaka nova pjesma Ivane Kovač, a baš to ima njen novi singl naziva "To se desi".

''Ja uopće ne mogu to definirati, mogu samo reći da kad je čujem da mi se svidi tu su neka zbivanja i znam odmah. Ja volim jednostavne pjesme koje će mi lako ući uho i volim kad odem vani zabaviti se sto uz jednostavne pjesme'', kaže Ivana.

Spot za ovu veselu i energičnu pjesmu snimala je u Šibeniku, a od svog prepoznatljivog glazbenog izirčaja ne odustaje.

''Ja ne odustajem ili zabavna ili nikakva jer ja slušam privatno i druge vrste glazbe, ali kad sam počela pjevati rekla sam zabavna ili ništa'', kaže Ivana.

Kći Miše Kovača zapravo je u duši rokerica, pa ovog ljeta planira na koncert grupe Guns'n'roses u Beč.

''Prvi put sam ostala trudna pa nisam mogla ići jer sam bila osmi mjesec trudnoće, drugi put me zeznula korona i sad sam rekla ovo je treća sreća, neće mi nitko uzeti'', kaže.

A sreću nije mogla sakriti njezina kći Elena kad je nakon koncerta u Areni Zagreb upoznala omiljengo pjevača Petra Grašu.

''Toliko je bila sretna da je to čudo jedno i onda kad vidiš tu djecu da se tako vesele onda se misliš da mi se na sekundu vratiti u tu glavu i veseliti se na takav način tim nekim sitnicama i stvarima pa spasio bi se'', kaže Ivana.

Četveroipolgodišnja Elena plod je 15 godina duge Ivanine ljubavi s partnerom Elvirom, a tajna njihovog skladnog odnosa je:

''Sad bi ti rekla poštovanje to se podrazumijeva, komunikacija neka da možete dobro komunicirati, ali generalno se morate voljeti i to je to, jer kad se voliš onda podnosiš sve'', rekla je.

Ova četrdesetčetverogodišnjakinja svoju dobru liniju duguje genima jer sport kaže, nikako nije za nju.

''Svake godine pogotovo kad je nova godina moja odluka je - počet ću vježbati i krenem. I napokon sam krenula 3 tjedna prije nego što sam ostala trudna i mislila sam evo napokon i ostala trudna i aj ća'', kaže.

Neke životne navike ipak je morala promijeniti kad su zbog pandemije prestali koncerti.

''Ne okrećemo svi veliku lovu, da se razumijemo puno truda je tu uloženo i mi od toga živimo i to te hrani. I onda kao što se ne uhvatite ovog, onog, nitko nije rekao da se nećemo uhvatiti nečega'', priča Ivana.

Ona se bavila pletenjem, lončarstvom i nizom drugih hobija jer ne raditi ništa za nju nije opcija.

''Meni mater govori, Ivana moraš naći posao, ja govorim naravno da ću naći posao ako će trebati idem raditi odmah. Imam dvije ruke, imam dvije noge, sposobna sam, znam komunicirati znam s ljudima, volim raditi, to meni uopće niti mi je problem niti bi mi bio problem'', priča Ivana.

