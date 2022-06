Ivana Kovač je na profilu na Instagramu objavila fotografiju svog oca Mate Miše Kovača i svoje kćeri Elene na kojoj zajedno poziraju pa sve raznježila.

Ivana Kovač je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj njezin otac Mate Mišo Kovač pozira s unučicom Elenom i to uoči koncerta "Samo nas nebo rastavit može" koji se održava na Starom placu u Splitu.

80-godišnji Mišo na fotografiji pozira dobro raspoložen s malenom unukom, a da se dobro osjeća i da je uzbuđen potvrdila je i Ivana za Dnevnik Nove TV.

"Ajmo reći da je ovaj koncert stvarno vrhunac vrhunca jer ako bacite pogled iza, ovo je mali Woodstock večeras i to će biti ludilo, totalno. Tata se neda, on je meteor, on će živjeti vječno. Mislim da mu je sad lagano uzbuđenje jer dosad nije bio toliko svjestan, tek sad postaje, ali kad to krene, to će biti show", zaključila je Ivana uoči koncerta.

Mišini obožavatelji kažu da im on znači više od pjesme.

"Ja sam odrasla uz to i znam koliko im znači. Ja ne mogu otići u dućan, ne mogu proći naplatne kućice. Zaustavio me čovjek od 50,60 godina i rekao mi da nije Mišo samo moj otac, već da je on otac svih nas", otkrila je Ivana.

Organizatori očekuju 20 tisuća ljudi, a Mišo je dio ulaznica podijelio braniteljskim udrugama, ali i djelatnicima splitske bolnice, odnosno odjelima na kojima se liječio prije nekoliko mjeseci.

