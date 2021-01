Ivana Knoll pozirala je u snijegu noseći samo jednodijelni kupaći kostim, cipele i kapu, a to je naravno izazvalo komentare brojnih njezinih pratitelja.

Naša dizajnerica, influencerica i najseksi navijačica Ivana Knoll priredila je svojim brojnim pratiteljima snježno iznenađenje.

27- godišnja Ivana pozirala je u jednodijelnom badiću čiji su donji dio bile tangice, a uskladila ga je s kapom i cipelama. Osim njene bujne stražnjice, isticale su se i njezine grudi koje je gornji dio badića jedva zadržavao.

"Ništa ne peče kao hladnoća", napisala je Knoll pokraj svojih seksi fotografija. Ubrzo je dobila mnoštvo komplimenata za svoje izdanje, a i više od 33.000 lajkova.

"Top. Lijepa", "Kakva ljepotica. Melem za oči", "Boginja", "I snijeg se otapa zbog tebe", "Nevjerojatno", "Zimske radosti", komentirali su njeni pratitelji kojih ima 332.000 na Instagramu. Dio njih ju je upitao je li joj hladno.

Inače, Knoll se nedavno okušala u glumačkim vodama u epizodnoj ulozi mlade babe Bebe u hit-seriji Nove TV "Dar Mar". "S obzirom na to da sam se oduvijek htjela okušati u glumačkim vodama, bila sam presretna što je produkcija odlučila mene pozvati za tu ulogu i uz to da ću predstavljati mlađu verziju jednog od karizmatičnih likova u seriji. Nisam imala problema s tekstom, brzo je to išlo. Ekipa je bila fenomenalna i izrazito profesionalna i zaista sam oduševljena kako su me oni, odreda sve poznate glumice i glumci, prihvatili na setu. Nakon ovog divnog iskustva i dalje se vidim u glumačkim vodama", otkrila nam je Ivana.

Ivana se prije ulaska u glumačke vode okušala i u dizajnerskima. Njezina linija kupaćih kostima naišla je na dobre reakcije i pokazala se kao vrlo uspješna.

"Kupaći kostimi prošli su jako dobro po cijelom svijetu, a trenutačno su hit na obalama Australije i Novog Zelanda, gdje je sada ljeto. Već je bio spreman prošireni asortiman, no zbog situacije s COVID-om i Eurom to je stavljeno na čekanje", rekla je Knoll.