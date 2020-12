Ivana Knoll pojavila se u seriji Nove TV "Dar Mar", i to u ulozi karizmatične mlade babe Bebe, što joj se posebno svidjelo.

Ivana Knoll proslavila se kao najseksi domaća navijačica koju je šira javnost imala prilike upoznati tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, a atraktivna crnka sada je zakoračila u neke nove vode, i to one glumačke.

Naime, gledatelji su imali priliku vidjeti 27-godišnju Ivanu u epizodnoj ulozi mlade babe Bebe u hit-seriji Nove TV "Dar Mar".

"S obzirom na to da sam se oduvijek htjela okušati u glumačkim vodama, bila sam presretna što je produkcija odlučila mene pozvati za tu ulogu i uz to da ću predstavljati mlađu verziju jednog od karizmatičnih likova u seriji. Nisam imala problema s tekstom, brzo je to išlo. Ekipa je bila fenomenalna i izrazito profesionalna i zaista sam oduševljena kako su me oni, odreda sve poznate glumice i glumci, prihvatili na setu. Nakon ovog divnog iskustva i dalje se vidim u glumačkim vodama", otkrila nam je Ivana.

Na snimanju se družila se svima, ali neki od kolega posebno su je se dojmili.

"Najviše sam se sprijateljila s Draškom Zidarom jer smo bili najviše skupa na setu. Posebno mi je drago bilo upoznati Kseniju Pajić jer sam oduvijek voljela pratiti hrvatske serije u kojima je ona glumila jer me izgledom podsjeća na moju mamu, pa sam iskoristila priliku na setu da se uslikam s njom", ispričala je Ivana.

Ivana se prije ulaska u glumačke vode okušala i u dizajnerskima. Njezina linija kupaćih kostima naišla je na dobre reakcije i pokazala se kao vrlo uspješna.

"Kupaći kostimi prošli su jako dobro po cijelom svijetu, a trenutačno su hit na obalama Australije i Novog Zelanda, gdje je sada ljeto. Već je bio spreman prošireni asortiman, no zbog situacije s COVID-om i Eurom to je stavljeno na čekanje", otkrila je Ivana.

Otkrila nam je i kako izgleda njezina svakodnevica u novom normalnom i čemu sada posvećuje najviše vremena.

"Iskreno, ne mogu se žaliti, posla imam i više nego inače, od snimanja kampanja, serija, društvenih mreža i svega ostalog, tako da mi dan proleti. Jedino novo što sam uvela jest to da sam počela vježbati doma otkad je ova situacija. Na ples ne mogu ići jer se ne održava, a većinu vremena koje sam gubila u kretanju do raznih lokacija sada iskorištavam na druženje s bližim prijateljima, što me posebno raduje", izjavila je.

Ivana na društvenim mrežama ima pravu vojsku obožavatelja koji ju prate, pa nam je otkrila i svoj ljubavni status, što mnoge zanima, ali i ima li svoju viziju savršenog muškarca.

"Sretno sam zauzeta već sedam godina, a savršen, što to znači biti savršen?" sa smiješkom se zapitala zaljubljena Ivana.