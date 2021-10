Ivan Šarić i Korana Gvozdić jedan su od omiljenih domaćih parova, a sada su na svojim Instagramima obilježili devetu godišnjicu veze.

Komičar Ivan Šarić i manekenka Korana Gvozdić u sretnoj su vezi od 2012. godine i sada slave devetu godišnjicu.

Važan datum nisu propustili obilježiti na svojim Instagramima, gdje oboje često dijele zajedničke fotke, a Šarić je Korani godišnjicu čestitao u svojem urnebesnom stilu.

"Slavimo 9 godina moja Koki i ja. Što smo sve prošli i doživjeli zajedno... I koliko toga nas još čeka! Sretna ti godišnjica jube! Znam da ne voliš kad to govorim javno, ali postoje ovakvi trenuci kad je skroz prihvatljivo... Ja sam najbolje što ti se dogodilo. Nema na čemu", poručio joj je uz njihovu zajedničku fotku i nasmijao svoje pratitelje, koji su mu u komentarima uputili i čestitke.

Korana je, pak, objavila video u kojem je izdvojila neke od najvažnijih trenutaka u njihovoj vezi te je, među ostalim, pokazala i kako su izgledali kada su tek prohodali, a nikome nije promakla preslatka snimka Šarića i njihova sinčića Olivera.

"Trebam te da me nosiš kao i na samom početku... Tu sam da se glupiram s tobom kad nas nitko ne gleda, tu sam da ti čuvam leđa - uvijek i zauvijek, tu sam i za modne savjete čak i sada kad ih (hvala Bogu) više ne trebaš... A što se plesa tiče? Imamo novog u ekipi, ja ću s guštom pričekati svoj red. 9 godina stari moj, 9 godina!" napisala je uz video, koji možete pogledati ovdje.

Manekenka i komičar postali su roditelji 13. travnja, no neko su vrijeme tajili rođenje sina.

Korana je nakon poroda sa sinom u bolnici provela pet tjedana, a o izazovnom razdoblju kroz koje su prošli progovorila je na svojem Instagramu.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedno drugo... Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi Majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20. 5. 2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je na društvenoj mreži kada je s malenim Oliverom napustila bolnicu.