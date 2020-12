Iva Todorić je na Instagramu objavila fotografije s misterioznim muškarcem s kojim se trenutno provodi u Opatiji.

Poduzetnica Iva Todorić (44) je svojim novim objavama na Instagramu ponovno potaknula nagađanja javnosti o njenom ljubavnom statusu.

Na društvenoj mreži podijelila je fotografije iz Opatije s muškarcem čiji je identitet prekrila, a prema pozama koje su zauzeli može se naslutiti da su par.

Na fotografiji koju je objavila u storyjima lice mu je prekrila srcem i sjedi u njegovom zagrljaju, s jednom rukom na njegovoj nozi, dok u pozadini svira pjesma Mariah Carrey "All I Want For Christmas Is You", odnosno u prijevodu "sve što želim za Božić si ti".

"Šaljemo ljubav"; poručila je Iva pored druge fotke na kojoj je muškarac okrenut leđima, a zajedno su rukama oblikovali još jedno srce, što je njezin zaštitni znak.

Istu poruku poslala je i u ožujku ove godine uz još jednu fotografiju s misterioznim muškarcem koja je nastala u Beogradu, i vjerojatno se radi o istoj osobi, no ona od tada nije otkrila tko je.

O njezinu novom dečku počelo se pisati još prošle godine nakon što je snimljena u društvu mlađahnog dečka na jahti kod otoka Visa, a već se tada nagađalo da je on iz Beograda.

Iva se u svibnju prošle godine razvela od Hrvoja Balenta, s kojim je u braku provela 18 godina i s kojim ima troje djece.