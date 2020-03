Iva Jerković objavila prvu fotografiju nakon poroda na Instagramu i oduševila pratitelje.

Nakon što je početkom veljača u 38. godini postala majka rodivši djevojčicu, hrvatska manekenka Iva Jerković objavila je prvi selfie na profilu na Instagramu i oduševila svoje pratitelje.

Na objavljenoj fotografiji Iva je pozirala s minimalno šminke na licu, a sudeći prema komentarima koje je dobila njezini je ljepota sve oduševila.

"Mamita", "Predivna", "Lijepa ženo, čestitam ti na kćerkici, da ste žive i zdrave, sretne uvijek", "Kao djevojčica", "Divna moja Iva", "Blista mamica", neki su od komplimenata i čestitki koje je dobila.

Iva je rodila djevojčicu u zagrebačkoj Petrovoj bolnici u veljači, a o trudnoći s poduzetnikom Josipom Antićem prvi je put progovorila u listopadu prošle godine.

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, jako sam sretna, presretna. Sve je onako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam", izjavila je bila manekenka za IN magazin.