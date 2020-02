Iva Jerković rodila je djevojčicu.

Bivša manekenka, koju nosi titulu jedne od najljepših Hrvatica, Iva Jerković postala je majka u 38. godini života.

Iva je rodila djevojčicu u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, a vijest nam je potvrdio njoj blizak izvor.

Iva je o trudnoći s poduzetnikom Josipom Antićem prvi put progovorila u listopadu prošle godine, a kao trudnica je blistala i dobro se osjećala.

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Sve što su mi rekli, ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Imam osjećaj da još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, sretna sam jako, presretna, sve je tako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam", izjavila je bila manekenka za In Magazin.