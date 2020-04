Iva Jerković se na profilu na Instagramu prisjetila prošlih ljetnih dana.

Naša poznata manekenka i voditeljica Iva Jerković koja je početkom veljače postala majka, rodivši djevojčicu Rinu, na društvenim se mrežama u ovo doba izolacije, prisjetila nekih ljepših i bezbrižnijih vremena.

Naime, 38-godišnja ljepotica je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u cvjetnom kupaćem kostimu i s bujnim dekolteom u prvom planu, koja je oduševila njezine vjerne pratitelje.

"Sjećanje na jedno divno ljeto. Dok smo se svi još družili zajedno veselili, ali opet ćemo", napisala je Iva u opisu fotografije i uz to otkrila da je ista snimljena u Ninu.

"Daj se češće prisjeti i opet objavi", "Savršena si", "Vau ženo", "Ti si top", "Ljepotice", poručili su joj u komentarima.

Iva je rodila djevojčicu u zagrebačkoj Petrovoj bolnici u veljači, a o trudnoći s poduzetnikom Josipom Antićem prvi je put progovorila u listopadu prošle godine.

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, jako sam sretna, presretna. Sve je onako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam", izjavila je bila za IN magazin.