Iva Jerković nedavno se zabavljala na vjenčanju bliske prijateljice Kristine Bradač, a tom je prilikom zasjala u glamuroznom izdanju unatoč visokom stupnju trudnoće.

Iva Jerković uskoro će postati majka.

37-godišnja manekenka trenutačno je u devetom mjesecu trudnoće, no još je ranije priznala kako se osjeća odlično te ju ni visoka trudnoća ne sprječava u obavljanju obveza.

No vjenčanje bliske prijateljice Kristine Bradač i njezina dugogodišnjeg partnera Mire Radića prošlog vikenda za zanosnu brinetu nije bila obveza, a pritom je Iva doslovno zasjala u uskoj srebrnoj haljini na jedno rame koja joj je savršeno pristajala.

Iva je, kao i uvijek, oduševila besprijekornom frizurom i šminkom, a brojne poznate osobe iz domaćeg javnog života poručile su joj kako je "najljepša trudnica na svijetu".

Podsjetimo, sredinom listopada Iva Jerković ekskluzivno je za IN magazin progovorila o trudnoći.

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Sve što su mi rekli, ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Imam osjećaj da još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, sretna sam jako, presretna. Sve je tako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Uživam u stanju u kojem jesam i ne razmišljam o drugim stvarima. Opušteno i lagano, jer mislim da je ovo period u kojem ja moram uživati", rekla je tada.

"Ništa nismo planirali, sve se nekako događa samo od sebe. Mi smo i dugo zajedno i nikada ništa i ne planiramo", rekla je tada i o odnosu s ocem svog djeteta, poduzetnikom Josipom Antićem. Par čeka djevojčicu.