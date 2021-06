Dalibor Petko se u intervjuu za DNEVNIK.HR prisjetio svojeg ranijeg sudjelovanja u showu "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem smo ga sad gledali treći put.

Televizijski voditelj Dalibor Petko poznat je po svojim urnebesnim transformacijama kojima redovito zabavlja svoje pratitelje na društvenim mrežama, a da je vješt imitator i zabavljač pokazao je i u showu Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem se dosad pojavio čak dva puta.

U showu se natjecao 2017. godine kada je završio na četvrtom mjestu, a vratio se 2020. kako bi sa Sinišom Ružićem izveo pjesme iz poznatog mjuzikla Chicago te je tako zaradio i mjesto u novoj All stars sezoni showa u kojoj smo ga gledali proteklih tjedana, a danas slijedi i finale.

"Kad sam drugi put bio na TLZP-u, taman smo snimali tjedan prije lockdowna, i nakon toga sam na doma napravio jednu transformaciju i objavio je na Instagramu da vidim hoće li ljudima to biti jednako smiješno kao što je meni ili će se sablažnjavati pa ću je obrisati. Ljudi su na to počeli umirati od smijeha i te transformacije su obilježile moje društvene mreže. Imam određenu publiku, nekima se sviđa, nekima ne, ali mene zabavlja", ispričao nam je Petko kojeg je poziv za povratak u show jako obradovao, no priznaje i da nije lako sudjelovati u njemu.

"To su pripreme koje traju po cijele dane, čak kad odemo iz studija doma nastavljamo vježbati sami. Kad uđeš u TLZP to je zapravo kao da si ušao u neki reality koji traje jer si stalno u tome, ne možeš izaći iz toga, svaki dan je neka aktivnost", priznao nam je voditelj, a otkrio nam je i što mu najteže pada.

"Meni je najteže biti u štiklama. Ako išta prezirem na ovom TLZP-u, a sve mi je zapravo divno, to su te štikle na koje se ja nikako ne mogu naviknuti. Noge su mi grbave, imam prirodne ikserice i jednostavno u sebi nemam te damske pokrete", požalio se Petko koji je nekoliko puta u showu utjelovio suprotan spol, a kaže i da nakon toga puno više cijeni žene koje troše sate na uređivanje.

"Kad sam imao umjetne trepavice, cijelo sam vrijeme mislio da imam nešto u oku, ja bih to sve najradije strgao sa sebe. I uvijek se moram obrijati za TLZP, a kad se obrijem imam lice djeteta", dodao je.

No unatoč sitnicama koje mu smetaju, Petko svoje sudjelovanje u showu "Tvoje lice zvuči poznato" pamti kao jako zabavno i pozitivno iskustvo, a jedna mu je transformacija posebno ostala u sjećanju.

"Meni je bio jako drag onaj nastup kad sam bio Helena Paparizou s pjesmom 'My Number One'. Ima i jedna zgodna anegdota", otkrio nam je, a zatim je ispričao i što je pošlo po zlu uoči njegove transformacije u atraktivnu Grkinju koja je s ovom pjesmom 2004. godine pobijedila na Eurosongu.

"Ja sam vježbao koreografiju sumanuto i sve je bilo super, a onda su došle cipele. Koreografija je bila cijelo vrijeme na jednoj pa na drugoj nozi, no na kraju sam se toliko popikavao na pozornici da su odlučili promijeniti točku", prisjetio se i otkrio nam da je zbog toga cipele na kraju na pozornicu iznio u ruci, ostavio ih po strani i točku izveo u bos.

"Malo me zeznula gravitacija", zaključio je kroz smijeh.

Inače, u Petku se u All stars sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" pridružilo još sedam najboljih natjecatelja iz prethodnih sezona.

