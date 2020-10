Dalibor Petko pojavio se kao gost iznenađenja u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' i nastupio sa Sinišom Ružićem. Petko je utjelovio Catherine Zetu Jones, a sve je s guštom komentirala njegova bliska prijateljica i članica žirija Nives Celzijus.

Prošle su tri godine otkako je Dalibor Petko zadnji put nastupao na pozornici showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', a ove nedjelje se pojavio kao Catherine Zeta Jones i nastupio zajedno sa Sinišom Ružićem. Ovaj dvojac dobro je nasmijao publiku i žiri.

''Bez obzira što ste vi ovo izveli s nepodnošljivom lakoćom, to nije lako, to je teško. To je težak broj, ima veliku glumačku težinu, ali vi ste to donijeli lepršavo, zabavno, šarmantno - najšarmantniji nastup koji sam vidio'', komentirao ih je Goran Navojec.

''Bili su urenebesno smiješni, pravi glumački zadatak. Petko je najveći štreber, odlikaš, uigrani ste bili, lijepo nosili kilažu. I svi ćete vi meni lijepo u teretanu'', našalila se Indira.

''Vi ste ovo pripremali tjedan dana i to se malo vidi, bili ste presmiješni i prezabavni'', u šali je komentirao i Mešin, a i Nives je reagirala na svoj način kada je njezin bliski prijatelj Dalibor Petko u pitanju.

''Sad mi je jasno zašto mi tjedan dana ne uzvraćaš pozive, ovo je bio težak posao, oprošteno ti je'', zaključila je Nives.

