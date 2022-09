Maju Šuput ćemo i ove sezone gledati kao članicu žirija "Supertalent", a u razgovoru za DNEVNIK.HR najavila je već pravi spektakl.

Maja Šuput vraća se na male ekrane i to u ulozi članice žirija hit-showa "Supertalent''. Zbog bog toga ne krije uzbuđenje, a njezini obožavatelji s nestrpljenjem čekaju vidjeti kreacije u kojima će zablistati ove sezone.

"Svake sezone nam je Supertalent poput modne piste na kojoj svaki put odemo korak dalje. Ove godine smo zaista napravili veliki korak, a Marko Grubnić je osmislio kreacije koje ne znam gdje bih osim Supertalenta mogla odjenuti – vidjet ćete i sami. Njega jako veseli Supertalent i baš si je dao truda. S makeupom sam Karlu Rusanu kao i uvijek dala odriješene ruke da s mojom glavom radi što hoće, kao i Mijo Majhen s frizurama te Marko s kreacijama. Što će biti u live emisijama ne znam, ali znam da će sve biti tip-top zbog moje ekipe koja me prati", najavila je Maja.

Maja pjeva, voditeljica je televizijskih emisija, sada je čeka "Supertalent", a uz to je i majka od 0 do 24. Kako uspijeva uskladiti sve obaveze i osjećate li uopće ikada umor?

"Moram reći da mi je iznimno simpatično ovo pitanje – osjećam li ikad umor? Umor osjećam od 0-24, ja sam umorna non-stop, samo sam naučila živjeti s tim. No to čak ni nema veze s djetetom jer sam i prije njega imala luđački tempo. Sada samo spavam još i manje, pa mi je možda samo mrvicu gore nego prije. Ima ta neka famozna činjenica da onog trena kad dođem na pozornicu zaboravim na umor od putovanja i pjevanja od prethodnog dana, kao i kada dođem na televiziju i ugledam onu crvenu lampicu na kameri – jednostavno osjetim nekakav adrenalin te momentalno buđenje i nalet snage. Kad opet siđem s pozornice i kad se to crveno svjetlo ugasi, ponovo osjećam isti umor, ali onog trena kad je posao u pitanju, ne znam kako je to moguće, taj umor nestaje. Kako sve uspijevam? To ni meni nije jasno. Dobro sam organizirana, što je možda povezano s mojim horoskopskim znakom, pa puno unaprijed planiram stvari koje me čekaju. Recimo, uzmem mjesečni termin kod frizera, zabilježim se za 20 termina, kupim stvari koje mi trebaju mjesec dana unaprijed. Dakle, sve radim unaprijed, pa kada dođe taj dan da moram na put ili nešto drugo, već imam sve spremno. Dobra organizacija je ključ svega. No vjerujte mi, više nemam pojma kako sve stižem, a ponekad imam osjećaj da dan traje tri sata jer samo proleti i opet moram ići raditi. No ne žalim se", otkrila nam je Maja.

A ima li ona možda neki skriveni talent koji još nismo imali prilike vidjeti?

"Ja cijeli život govorim da sam ja sigurno dobra glumica, samo to još nitko ne zna, a možda je zato i skriven – jer ne znam ni ja – samo bih se toliko voljela baviti glumom. Imala sam kazališnu predstavu, odnosno glavnu ulogu u mjuziklu 'Footloose' i neke epizodne uloge u sitcomima. To je sve kao ono kad vam ljudi kažu "joj, baš si dobra“, a ja imam osjećaj da mi to govore samo iz kurtoazije i u realnosti uopće nemam pojma jesam li dobra. No voljela bih misliti da je gluma moj skriveni talent jer mi je to još jedina želja koju nisam baš u potpunosti ostvarila", priznala je.

Iza nje je nekoliko uspješno snimljenih sezona, pa nam je otkrila je li možda s nekim u kontaktu od kandidata?

"Nisam s nikime u kontaktu jer su naši kandidati djevojčice, dečki, žene i muškarci koje osobno ne poznajem, pa nemam običaj stupati u kontakt s njima izvan showa", kaže Maja.

Od ove sezone žiriju se pridružuje glumac Fabijan Pavao Medvešek, a Maju smo pitali kakva ima očekivanja od ostatka ekipe.

"Od ostalih članova žirija očekujem da ostanu točno onakvi kakvi jesu – Bilman je zaista u novoj životnoj mladosti i toliko je zabavan da je oko njega prisutna jedna nova energija, a Martina je jednostavno Martina i bez nje bi ovaj žiri bio krnji. Za Fabijana sam imala očekivanja da će se snaći, a on se iskazao već na drugom danu snimanja i toliko je bio super, toliko nas je oduševio i dao nam jednu mladenačku energiju. Nije na odmet ni što je lijep jer mi paše na Instagramu (smijeh). Stvarno smo super, ali naravno ne mogu zaboraviti napomenuti da nam naš Janko nedostaje i nismo zaboravili njega ni naše gluparije u backstageu", otkrila je Maja.

Hoće li i njezin Bloom pratiti "Supertalent", bio je s njom na audicijima i sve je osvojio na prvu?

"Ne znam hoće li Bloom pratiti. Kad se emitirao ''Ples sa zvijezdama'' nisam ga baš interesirala, a sad je par mjeseci stariji, pa ćemo vidjeti. Na snimanju audicijskih epizoda je bio svaki dan. Došao je kod mame jer bih umrla da ne vidim dijete cijeli dan. Tamo je on bio kao doma jer također kada vidi crvenu lampicu dobije jedan 'glow'. Vidjet ćemo kako će sada reagirati kad me vidi na televiziji jer me prošli put nije zamijetio. Kaže Nenad da je samo pogledao i bacio pogled dalje na igračke", otkrila je Maja.

