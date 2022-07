Maja Šuput za DNEVNIK.HR podijelila je svoje uzbuđenje oko nove sezone showa "Supertalent" u kojem je članica žirija, a otkrila nam je i kakve talente ima njezin sinčić Bloom.

Pjevačica Maja Šuput donedavno je snimala novu sezonu popularnog showa Nove TV "Supertalent" u kojem je već godinama članica stručnog žirija.

Mnogima omiljena članica žirija s nama je podijelila svoje uzbuđenje uoči početka nove sezone koja s emitiranjem kreće ujesen.

"Jako se veselim novoj sezoni Supertalenta. Kao i svake godine, snimanje audicija je izazovan period jer smo od jutra do mraka na setu, no koliko god taj tempo bio zahtjevan jer dođeš kući pun dojmova i umoran od odgovornosti koju nosi svaka tvoja riječ, toliko drugi dan jedva čekaš da odeš u studio i ponovo uživaš u istom. Baš sam se s Martinom Tomčić šalila da ponekad imam osjećaj da je snimanje Supertalenta poput poroda – izuzetno zahtjevno, ali na taj dio potpuno zaboraviš istog trena kad je gotovo i neopisivo si sretan", kazala je Maja za DNEVNIK.HR.

Šuput je puno puta naglasila kako joj je "Supertalent" omiljeni projekt, pa nas je zanimalo je li se nešto promijenilo po tom pitanju.

"Moj osjećaj se nije promijenio, no promijenio se jedan član žirija, pa sam s dozom početne zabrinutosti ušla u cijelu priču kad sam čula da u devetoj sezoni nema Janka. Međutim, išli smo na jednu divnu večeru kako bi se malo zbližili s Fabijanom prije početka snimanja i već mi je te večeri bilo jasno da će sve biti apsolutno super. Definitivno nismo došli kao stranci na prvi dan snimanja jer smo prvo odradili jedan mali izlazak", otkrila nam je.



Druženjima s članovima žirija posebno se veseli, a iako se Fabijan Pavao Medvešek brzo uklopio u ekipu, priznaje i da će joj nedostajati Janko Popović Volarić.

"Naša druženja su najbolji dio, a gledatelji nemaju prilike čuti i vidjeti sve ono što se dešava behind the scenes, kada mi pričamo stvari koje nisu za kameru i koje nisu vezane uz kandidate, nego za nas općenito. Ta su druženja apsolutno genijalna, a sad kad imamo i novog člana koji donosi novu energiju, jasno je da sve odlazi na još veću potenciju. Janko će uvijek nedostajati jer je godinama bio s nama i obožavamo ga. No jasno je da te ponekad obaveze odvedu na drugu stranu, no to ne znači da će on biti zaboravljen jer je predugo bio s nama i zaista imamo divnih uspomena", kaže Šuput.

U Supertalentu je gledamo kao članicu žirija, dok se u showovima "Ples sa zvijezdama" i "Tvoje lice zvuči poznato" iskazala i kao voditeljica, a evo koja joj je od te dvije uloge draža i zašto.

"Biti član žirija mi je uvijek draže jer sam to ja – govorim svoje mišljenje i iznosim svoj stav. Kao voditeljica ipak govoriš tekst koji je u određenoj mjeri pripremljen ili izvježban, iako moram priznati da je tu bilo dosta mojih slobodnih rečenica i improvizacija. Jasno je da primjerice razgovor s kandidatima na Plesu sa zvijezdama nitko ne može unaprijed pripremiti jer nikad ne znaš što će ti netko odgovoriti. Ponosna sam na svoj voditeljski debi u emisiji uživo i mogu reći da ne pamtim da mi je toliko ljudi čestitalo i reklo da sam to odradila zaista svjetski. Jako sam ponosna, ali ipak ništa ne može zamijeniti žiriranje", priznaje.

Pitali smo je i kakvim se točkama najviše veseli u Supertalentu, a izdvojila je i neke iz prethodnih sezona koje su joj se urezale u pamćenje.

"Uvijek se najviše veselimo točkama koje prije nismo imali prilike vidjeti, a čak i kad se to zbog dugovječnosti showa čini gotovo nemogućim, uvijek dođe netko tko nas u potpunosti iznenadi. Te su točke sjajne jer vidimo nešto novo i imamo što komentirati, pa mislim da zbog njih show postaje showtastičniji. Ja se uvijek veselim rubrici koju mi zovemo 'razno', to mi je omiljena kategorija. Točkama koje su mi se tijekom godina urezale u pamćenje nema kraja, a one koje mi trenutno padaju na pamet su Roza Hipnoza, Stevie Starr, a ne mogu zaboraviti ni crtača s posebnim kistom čiju sliku još uvijek idem doma. Tu su i gospođa Busty Heart koja je grudima razbijala sve što je bilo na pozornici te Mr. Hammerhand i moj prijatelj Mujo Memić", prisjetila se Maja.

Kada je ona u pitanju, gledateljima su, osim samog showa, zajamčena i njezina zanimljiva te uvijek originalna modna izdanja.

"Svake godine podižemo ljestvicu sve više i više. Ja ništa od svojih odjevnih kombinacija ne vidim prije snimanja jer nemamo vremena ni za probu. Ne znam kako je uopće moguće da je sve na meni dosad stajalo više-manje kao saliveno. Marko Grubnić je otišao barem tri kategorije iznad i baš sam mu rekla da imam osjećaj kao da sam na Met Gali jer sam više bila kostimirana nego obučena recimo za scenu. Zaista jedan level up i jako sam ponosna na te Markove kreacije. Mislim da je cijeli taj sektor koji je sa mom već godinama genijalan. Markove ideje se sjajno nadopunjuju frizurom i make-upom. Karlo Rusan obožava Supertalent i ja mu dajem apsolutnu dozvolu da izmisli što god hoće – od raznoraznih glittera, grafičkih tuševa do boja. Meni je samo bitno da nije normalno i dosadno, pa si u Supertalentu svi dajemo oduška za razne izmišljotine po pitanju stajlinga. Mijo Majhen, koji uvijek radi beskrajno savršene frizure, tu je opet dao svoj finalni touch. Trudili smo se, naravno, da u svakoj emisiji imamo potpuno drugačiju frizuru, a pritom da nijednu takvu frizuru nisam imala u Plesu sa zvijezdama. Jasno je nama da bi se malo ljudi toga sjećalo, ali mi bi se sjećali i boljela bi nas duša da si pored toliko kreativaca i genijalnih umova uopće dozvolimo ponavljanja", ispričala nam je Maja.

A tko ima zadnju odluku o onom što će obući?

"Ovisi o projektu, nekad se dogovaramo što ću imati – hoće li biti dugačko ili kratko, otvorenije ili zatvorenije i slično. Konkretno za Supertalent gotovo da nije bilo vremena, čim smo završili Ples sa zvijezdama krenule su intenzivne pripreme za novu sezonu Supertalenta. Svi smo otišli par dana na odmor i kad smo se vratili već je počelo snimanje. Vidjela sam ono što ću nositi tek onda kad sam obukla, no ja se gotovo uvijek slažem sa svime. Rijetko kad mi se nešto manje sviđa, a još rjeđe da mi se nešto uopće ne sviđa", ističe.

Osim što je pjevačica, voditeljica i članica žirija, Maja je i ponosna majka sinčića Blooma, pa nas je zanimalo kako on reagira kada je vidi na televiziji.

"Kad se emitirao Ples sa zvijezdama koji je počinjao u 20.15h, Bloom je još bio budan, a tata i on su se spremali za krevet. Televizor je uvijek upaljen, a suprug pogleda kakva sam izašla jer je i njemu to iznenađenje. Pitala sam ga kako je Bloom reagirao, pa mi je rekao da me nije prepoznao i nastavio se igrati (smijeh). Dakle nismo još imali njegovih vidljivih reakcija, a vidjet ćemo hoće li se to promijeniti kada Supertalent krene s emitiranjem ove jeseni jer će tada ipak biti malo veći", nada se Maja.

Sinčić Bloom nekoliko joj se puta pridružio na snimanju "Supertalenta", a mama Maja otkrila nam je ima li on ikakve talente.

"Teško je za bebu od godinu dana i tri mjeseca govoriti o talentima, no kako Bloom stalno putuje i boravi u hotelima, najsmješnije mi je što on zna točno gdje treba prisloniti karticu da otvori hotelska vrata te zna gdje treba prisloniti kreditnu karticu za plaćanje na POS uređaju. Nitko ga to nije učio, ali valjda stalno to gleda, pa je pohvatao. Također vidim da ima izražen osjećaj za glazbu i uvijek pleše, što me izuzetno veseli. Glazba ga baš uveseljava", ponosna ja Šuput.



Otkrila nam je svoje planove za ljeto.

"Ljeto je kompletno radno, no mi smo uvijek svi zajedno i putujemo, pa u svakom gradu u kojem pjevam, ako imam dva slobodna dana, onda ostajemo u tom gradu ili u onom u kojem pjevam sljedeće. Jedno vrijeme ćemo biti stacionirani u centralnoj Dalmaciji iz koje ću ja putovati da dečke ne vučem gore-dolje. Baza će nam biti na Pagu, a ja ću ići na svirku i odmah nazad, dok će dečki biti u smještaju. To nam je plan za dobar dio srpnja, pa se selimo u južnu Dalmaciju. Bit ćemo svuda, u kombinaciji s lokacijama na kojima pjevam, i tako cijelo ljeto". priča Šuput.

Osvrnula i na show "Ples sa zvijezdama" koji je nedavno završio.

"Moram priznati da je show Ples sa zvijezdama zaista ostavio divne uspomene, iako mi nedjelja nije bila omiljen dan za snimanje jer pjevam petkom i subotom. U većini slučajeva sam dolazila na snimanje Plesa sa zvijezdama iz nekog drugog grada da nisam uopće spavala i doslovno ne znam kako sam to uspjela, no sve je prošlo toliko dobro. Upoznala sam divne ljude, nisam nikad vidjela toliko muškaraca u jednoj emisiji da plaču, a najviše me od svega fascinira da nisam imala niti jednu stotinku treme. Sjećam se da je u prvoj emisiji prisutna bila neka pozitivna nervoza, no nakon što sam sve u uvodnom dijelu rekla točno onako kako sam htjela, onda je bilo gotovo. Uzela sam mobitel i ne biste vjerovali, dok su ljudi plesali, ja sam uzvraćala poruke koje su mi stizale i čitala portale. Mene uzbuđuje taj stres pred live snimanjima, što je možda neobično, ali takva sam", kaže.

Na kraju se pohvalila još jednim od svojih brojnih projekata.

"Htjela bih reći da uz sve to moja Majushka izlazi s velikim nizom novih proizvoda. Neke stvari smo trebali odraditi početkom godine, dok su neke trebale izaći na proljeće. No s malim zakašnjenjem izlazimo s brojnim proizvodima i ne mogu opisati koliko smo puno radili na tim novim idejama i koliko im se veselimo. Neću previše otkriti jer kroz par dana izlazi prva linija", otkrila nam je Maja.

Nives i kućne radove obavlja u badiću, a evo u kojoj je pozi objavila da su poslovi pri kraju! +30

I naša radijska voditeljica pokazala figuru u badiću, poznate Hrvatice ju hvale, a ona se šali na račun jednog detalja na slici! +9