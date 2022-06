Najpoznatiji talent show ponovno je otvorio svoja vrata i uplovio u svoju devetu sezonu koja će ove jeseni razotkriti brojne nevjerojatne talente. Uhodanom žiriju Supertalenta u novoj sezoni pridružio se mladi glumac, Fabijan Pavao Medvešek. Kako se snašao u novoj ulozi i što možemo očekivati od ovogodišnjih kandidata, otkrio je Dorotei Filipaj za In magazin!

Za dobro poznatim sudačkim stolom Supertalenta, uz Maju, Martinu i Davora, u devetoj sezoni sjedit će i novi član. Mladi glumac priznaje, ovom ulogom ostvarila mu se dugogodišnja želja.



''Zamišljao sam se i to više puta, ali uvijek sam nekako mislio, ma di ću ja, šta ću ja, tko sam ja da ljudima nešto kažem. Htio sam i ja, kao svi koji prate nešto na televiziji reći nešto svoje jer naravno, svatko uvijek ima nešto za reć.. Ali kao što sam i prije govorio za neke stvari, stvarno ono pazi što si želiš jer kad se to ostvari, onda stvarno moraš stat iz toga'', govori Fabijan Pavao Medvešek.

Nakon što je s uspjehom svladao natjecanje u showu "Tvoje lice zvuči poznato", sada ga s druge strane stola čeka potpuno drugačiji i nimalo lak zadatak.



''Postao sam svjestan toga da žiriju stvarno nije lako. I da koliko god sam ja mislio, neš ti žirija, oni tu sjede, mi se bavimo cijeli tjedan jednom točkom i sad žiri odjednom ima svu moć. Ali stvarno, nekome reć ono što misliš je nevjerovatan zadatak, ono baš imaš odgovornost. Kad ti nekoga ocjenjuješ, ti njemu stvarno to govoriš u lice i ta osoba stvarno to čuje i s tim ide kući. I onda je to na tv-u i onda to vidi cijela njegova obitelj, ljudi s kojima radi. Mislim, teško je nekome doći i reć stvari kako jesu'', priča Fabijan.

Audicije su tek započele, ali sudeći prema komentarima, nova sezona Supertalenta obećava pregršt smijeha, zabave i emotivnih trenutaka.

''Kako sam ja došao prvi dan i čim sam sjeo u stolac, kako smo krenuli, tako je postalo divlje. Kad kažem divlje, stvarno mislim divlje. Dobili smo divlji zadatak koji me ono, kak se veli, ko neko vatreno krštenje. Već taj prvi dan sam vidio svega ludog, dobrog i zabavnog. Cijeli spektar se dogodio u prva dva sata i nije se prestao graditi'', govori Fabijan.

A svoj život talentirani Fabijan gradi sa srednjoškolskom ljubavi, Karlom. Nedavno je mladi par zaplovio u bračnu luku.



''Bilo je savršeno. Ponovio bih zato što sav taj dio planiranja i dogovaranje je dosta stresan i odvede te od toga što radiš, jer su ti misli svugdje. Ali bilo je jako lijepo, jedan od najljepših, možda naljepši dan u mom životu'', kaže Fabijan.

Osim supruge, za njega postoji još jedna velika ljubav.



''Za vrijeme akademije sam shvatio da je to kazalište, da je kazalište to što me zanima. Već na prvom ispitu kada sam dobio taj instantni, odnosno kad sam osjetio tu moć publike, kada publika s tobom živi sam shvatio da je to najbolji posao na svijetu'', otkriva Fabijan.

Kako će se Fabijan snaći u novoj ulozi, koji će mu kandidati osvojiti srce, a za koje neće imati milosti, doznat ćemo najesen.

