Katarina Baban je novo glumačko pojačanje u seriji "Dar Mar", a za ulogu je morala promijeniti imidž pa su joj kolege sa seta smislile zanimljivi nadimak koji je otkrila za DNEVNIK.HR.

Glumica Katarina Baban stigla je u Dizmovo!

Kao glumačko pojačanje u popularnoj humorističnoj seriji Nove TV "Dar Mar" utjelovila je lik Tine, a nama je otkrila da se jako obradovala ovoj prilici.

"Svaka nova uloga me razveseli jer donosi nove priče, novi svijet, nove kolege i novu radnu atmosferu!", kazala je Katarina za DNEVNIK.HR.

Za ulogu atraktivne supruge Crnog koja obožava peglati njegove kartice, Katarina je morala promijeniti svoj imidž, a zbog nove frizure dobila je i smiješan nadimak.

"Prozvali su me Gandalf zbog nenormalno dugačke kose pa smo se stalno šalili na taj račun. Vani je u trenutku snimanja bilo poprilično vruće pa je bilo zanimljivo dane provoditi pod 'dekom' na glavi! Ali, s druge strane, dugačka kosa me neopisivo veseli tako da ju nisam mogla prestat gladit i divit se!" priznala nam je.

A koliko ima sličnosti između nje i Tine?

"Potpuno smo različite i nemamo skoro niti jednu zajedničku crtu. Baš zbog toga mi je bila jedinstvena prilika da se okušam u ovakvom izazovu te pokušam pronaći opravdanje za lik koji je drastično različit od mene", kaže Katarina koju smo gledali i u seriji "Drugo ime ljubavi" u ulozi Tamare Ramljak. Tamo je već imala priliku raditi i s jednim glumcem kojeg je sada ponovno srela na setu "Dar Mara".



"Od cijele ekipe iz 'Drugo ime ljubavi' jedino sam imala prilike ponovo zaigrati s Momčilom i to na jako kratko. Ostale kolege sam sretala na setu i u pauzi. Najviše mi je bilo žao što nisam ponovo zaigrala s mojim Vladimirom Posavcem!" ispričala je.

Baban smo ove godine gledali i u All stars sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato", u koji je ponovno pozvana nakon što je 2018. godine završila na visokom drugom mjestu, a otkrila nam je bi li se vratila i treći put.

"Mislim da je dva puta i više nego dovoljno! Bilo se vrlo neobično vratiti u taj format! S jedne strane je bilo manje stresno jer smo svi već jednom prošli to ludilo, ali baš zbog te novonastale opuštenosti sam tek tada uvidjela koliko su neke stvari nenormalno teške i naporne, na primjer sjedenje u šminki 8 sati dok ti se maska radi! Kad sam prvi put sudjelovala, cijelo iskustvo je bilo potpuno novo i drukčije od svega, držao me adrenalin i velika količina uzbuđenosti pa valjda uslijed svega toga nisam ni shvaćala koliko je to sve zapravo iscrpno i teško, ali zato kad drugi put imaš priliku to ponovo iskusiti - itekako postaneš svjestan", govori Katarina.



U TLZP-u su joj se, kaže, dogodili prekrasni i dirljivi momenti koje će zauvijek pamtiti.

"Pamtit ću predivan osjećaj kada se na toj ogromnoj sceni osjećaš domaće jer si tu već kao kod doma i imaš dojam da ti nema granice. Uistinu jedan oslobađajući osjećaj!" priznaje, a posebno je zahvalna zbog jednog prijateljstva koje je tamo stekla.

"Najviše sam sretna što me taj projekt spojio s predivnom Ivanom Mišerić s kojom sam kliknula na prvu!" kaže Katarina.

A osim što sjajno glumi, pjeva i pleše, Katarina je i vrlo uspješna dizajnerica i stoji iza brenda Lilith by Katarina Baban. Zanimalo nas je kako joj sve to polazi za rukom i odakle joj vremena za sve čime se bavi.

"Radoholičar sam koji radi dva prekrasna posla koja sam si sama izabrala. Oba me usrećuju, ispunjavaju te potiču da budem bolja i da rastem. Nema ljepšeg osjećaja nego kad gradiš nešto svoje od nule, kad imaš viziju i san te kad s vremenom shvatiš da si sve bliže tome. Kad si tako postaviš stvari, vrijeme kao takvo je nebitno, ne umaraš se jer stvaraš nešto iz svoje mašte", smatra Katarina, a ima i spreman odgovor na pitanje što joj je veća strat - gluma ili dizajniranje.

"50:50. Već neko vrijeme mi je to odgovor na ovo pitanje. Da moram jedno zanimanje izabrati, ne znam koje bih. Prije godinu dana bih presudila u korist glume, ali u posljednjih godinu dana je brand toliko napredovao i narastao da ga ne mogu smjestiti na drugo mjesto", kaže i dodaje kako je za svoje uspjehe pojaviše može zahvaliti roditeljima koji su joj oduvijek bili najveća podrška u svemu.



"To je ogroman blagoslov imati takve roditelje koji osluškuju želje svog djeteta, neizmjerno ga podržavaju te mu pomažu na putu ka ostvarenju snova. Moguće da sam rođena pod sretnom zvijezdom jer sam, uz njih, cijeli život okružena ljudima koji su tu za mene - prijateljice, dečko... Sve bi bilo teže bez njih", ističe.

Na kraju nam se pohvalila i jednom novosti koju je jedva dočekala podijeliti s javnosti.



"Velika vijest je da 22.12. održavam prvu samostalnu reviju svog branda Lilith by Katarina Baban. Dugo sam sanjala o tom trenutku, vjerovala da će se i izrealizirati čim se smiri situacija s koronom no stvari su se tako posložile da će se to dogoditi puno prije nego sam uopće planirala! Jako sam uzbuđena i zahvalna, u poslu smo preko glave jer su pripreme u punom jeku! Bit će čarobno i bajkovito!", najavila je Katarina.

Frano bez dlake na jeziku o ostalim kandidatima MasterChefa i članovima žirija: "Pravi je gad!" +6

Neven Ciganović nikad nije skrivao da voli operacije, no na najnovijim fotkama baš neobično izgleda +35