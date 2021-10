Katarina Baban zasigurno je najbolja modna dizajnerica među glumicama. Ovih dana predstavit će i kampanju za svoju novu kolekciju u kojoj ima najviše haljina. Zaštitno lice bit će radijska voditeljica Ivana Mišerić. Koji su komadi na prvi pogled oduševili Ivanu, što je spojilo ove dvije dame te kakvu su slatku pomoć na snimanju imale, pogledajte u prilogu In magazina!

Iako su nam kalendarski stigli jesenski dani, Katarina Baban ne prepušta se tom sivilu. Upravo zato svojom kolekcijom priziva neko ljepše vrijeme.



''Ovaj put je riječ o jesenskoj kolekciji. Imamo u njoj dosta svile, dosta čipke, prevladavaju nježne, pastelne nijanse kao i uvijek, ali u kolekciju smo ubacili neke modele koji su u bijelim izdanjima pa može proći i kao vjenčanica'', kaže Katarina.

Kao zaštitno lice nove kampanje, Katarina je vidjela samo jednu osobu - Ivanu Mišerić, s kojom ju je spojio show ''Tvoje lice zvuči poznato''



''Već na ''Tvoje lice zvuči poznato'' je Ivana nosila neke moje haljine i u biti kad smo završili ovu kolekciju i razmišljali tko bi ju nekako najljepše i najbolje iznio, Ivana nam je bila odmah na pameti i nadam se da će Ivana biti zadovoljna kao što ćemo mi'', kaže Katarina.



''Nosila sam njezine haljine jer su stvarno prekrasne. Prvo zašto uopće radim ovako jednu lijepu stvar zato što je Katarina stvarno jedan dobar čovjek, tako da to mi je broj jedan. Jako ju volim, a onda druga stvar, talentirana je i radi prekrasne stvari'', kaže Ivana.

Ivani ovo nije prvi put da se nalazi u ulozi modela.

Pa moram priznati da mi nije, neću reći najugodnije, jako mi je ugodno, ali nije ovo moje prirodno okruženje tako da imam neku malu tremu ali se veselim'', priznala je Ivana.

Nježne, a ipak odvažne, takve se haljine mogu naći u kolekciji. Ivani zato nije bilo lako odabrati favorite.



''Iz ovog spektra, meni je recimo ovaj afinger ili ti vješalica najdraži. Dakle, to su onako jedne sexy, lijepe haljine, gola leđa, crvena, ljubičasta ova ja sam ju nazvala Monica Belluci, tako nekako to mi je najdraže'', kaže Ivana.

A uskoro ćemo je vidjeti i u bijelom.



''Uskoro, uskoro. Evo bijela, prekrasna isto. Mislim pogle s leđa.

Tome se ona toliko ne veseli koliko se ja. Da, možda se Keti tome malo više veseli. Ali evo mislim bijelo mi stoji'', kaže Ivana.

Na snimanju je radijska voditeljica imala vjernu pratnju. Njezina mezimica, ženka samojeda je bez problema pozirala pred fotoobjektivima.



''Mislim Buca, Buca voli ići sa mnom svugdje, na putovanja i na posao i na snimanja, tako da je ovo bila idealna prilika da je malo povedem, pa ju možda iskoristimo za neku fotografiju'', ispričala je Ivana.

Već godinama Katarina Baban uspješno balansira glumačku i dizajnersku karijeru. Stekla je i titulu najbolje dizajnerice među glumicama, a mnoge se kolegice upravo njoj jave kad traže idealnu kombinaciju.



''To mi je lijepo i jako drago za čuti. To je velika prednost, što moje kolegice stvarno vole moj dizajn i rado ga nose. Stvarno nema mi draže i ljepše vidjeti da netko to s guštom nosi, pogotovo, ako su to kolegice koje znam otprije'', kaže Katarina Baban.

Kad su snimanja kampanje u pitanju, Katarina ipak više voli biti iza kamere. Ipak, u pandemijskoj godini i ona je morala uskočiti u ulogu modela, a njezin dečko tada je preuzeo ulogu fotografa.



''Prošle godine mislim da je jako dobro izvježbao živce. S obzirom da je prije uvijek fotkanje, kao i sa većinom muškaraca bilo - ovako, evo ga, snimili smo. I onda nijedna upotrebljiva fotka, ali tijekom prošle godine kad je vidio da stvarno nema druge opcije, da mora pomoći, onda je čak bio štreberski nastrojen, pa je googlao, istraživao kako napraviti dobru fotku i mogu reći da očito se preko interneta te stvari mogu jako dobro naučiti'', ispričala je.

Mnogo je posla pred njom. Ima novu predstavu s kojom putuje po Hrvatskoj, a uskoro ćemo je gledati i u seriji Dar Mar. Dizmovčane čekaju brojne zavrzlame, koje možete pratiti od ponedjeljka nakon Dnevnika na Novoj TV.



