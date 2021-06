Veličanstvenom izvedbom i transformacijom u Maitre Gims Katarina Baban oduševila je žiri i kolege u šestoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato All stars''. Pripremiti se za transformaciju nije bilo nimalo lako, a poseban problem predstavljao joj je francuski jezik. Tko joj je sve u tome pomagao te što novo priprema u svojoj modnoj liniji, podijelila je samo za IN magazin.

Katarina Baban još je jednom pokazala da je prava majstorica transformacija. Upravo zato u šestoj epizodi dočekala je i prvu pobjedu u All stars sezoni.

''Svaki put zapravo pomislim, pogotovo kad igram muškarce, da me vlastita mama ne bi prepoznala, ali ona tvrdi da bi me uvijek prepoznala. Uvijek bude zanimljivo. Bilo je jako veselo. Bilo je jako puno teksta na francuskom. U životu nisam govorila francuski, tako da kad sam vidjela popriličnu količinu teksta koju najprije moram svladati, bilo je - OK, ovo je glavni zadatak, nakon toga ćemo sve ostalo.'', kaže Katarina.

Iako nije razumjela ni riječi, tekst je svladala bez pogreške. A u tome je imala i pomoć prijatelja i kolega.

''Matko Knešaurek najviše mi je pomogao. Sjetila sam se da on zna francuski, nazvala ga i rekla: 'Slušaj, ja ću ti sad poslat sliku teksta. Molim te, onako mi po Vuku sve izgovori ili napiši doslovno Ž, M, P, LJ.' Tako je on napisao i tako sam ja naučila'', kaže.

Gljiva je ove godine bila prilično blagonaklona prema Katarini, a najdražu transformaciju iz ove sezone prilično joj je teško izdvojiti.



''Dvoumim se između Gage i Eleni, koja mi je bila prva. Eleni je stvarno bio spektakularan nastup i nekako sam u njemu najviše guštala. Bilo mi je super jer smo nekako skidali kompletan nastup, i koreografiju, i kostime, i sve. To mi je bilo vrlo interesantno, pogotovo kad sam vidjela nastup na TV-u'', priča.

''I Eleni je bila zadovoljna, javili su mi se iz njezine produkcijske kuće, podijelili su tu objavu i ona je to komentirala, baš sam se lijepo iznenadila'', priznaje Katarina.

Za transformaciju u grčku pjevačicu dobila je samo komplimente, a mnogi su komentirali kako joj crveni uvojci, koje je tada nosila, stoje kao saliveni.



''Cijeli taj dan kad smo snimali svi su mi govorili da se moram obojiti u crveno. Ja sam im rekla: 'Ljudi, nit' sam ja inače ovako osunčana tijekom cijele godine, niti imam tako tamne oči, niti imam tonu šminke svaki dan. Super je to sve ovako u kompletu, još uz taj kostim, ali privatno da si nosim tu crvenu... ne znam'', priča Katarina.

Osim na pozornici, Katarina jednako briljira i u dizajnerskom poslu. Nakon što je prošle godine svojem brendu odjeće dodala i sandale, ove godine to je upotpunila tenisicama. Odlučila je kreirati onakve kakve bi i ona nosila - platnene tenisice od prirodnih materijala s gumenim potplatima u pastelnim bojama.

''S obzirom na to da inače baš nisam tip koji voli tenisice, ne nosim ih baš često, uvijek su mi ili džombaste, velike, nisu moj tip ili su mi nekako prejednostavne, gledala sam da napravimo nekakav balans - da budu upečatljive i da su nosive i na haljinice, i na hlače, i na trenirke'', ispričala je.

Katarinu ćemo češće vidjeti u haljinama, zato su one i ovog puta okosnica njezine kolekcije.



''Dosta su se nosile trenirke, ili smo bili u trenirkama ili smo bili u pidžamama. Trenirke također nisu nekako moj stil. To mi je super vidjeti na drugim ljudima, ali ja sam si užasno čudna u trenirkama, užasno si zdepasto izgledam, nikako mi ne stoje. Stoga nisam posegnula za dizajniranjem trenirki, nego sam odlučila i dalje raditi haljinice, svečanije stvari jer sam znala da će u nekom trenu opet doći do svečanijih prilika'', kaže.

A zabavne prilike čekaju nas i ovog tjedna.

Finale nam se bliži, a tko će biti kralj ili kraljica transformacija, pratite u novoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato All stars ove subote u 20:15 na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.