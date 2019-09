Lokvičani se vraćaju u drugoj sezoni "Na granici", a mi smo porazgovarali s jednim od junaka serije, Markom Braićem.

Nova sezona popularne serije ''Na granici'' donosi brojne nove dogodovštine i zaplete kod babe Zorke i njezinih živopisnih suradnika i članova obitelji. Kako će osloboditi Zorku, tko će sve sudjelovati u misiji spašavanja te kako će teći poslovi preko granice, gledatelji će saznati uskoro.

U novih 65 epizoda druge sezone svjedočit ćemo i novim avanturama lika Luke Penave, mladića lijepog izgleda koji slijedi svoje snove i ne obazire se na tuđa mišljenja, a u seriji ga utjelovljuje naš mladi glumac Marko Braić, koji nam je otkrio kako je proveo pauzu između snimanja te kojim se zaokretima u radnji posebno veseli.

Marko je veliku popularnost stekao upravo zbog svoje uloge u "Na granici", a priznaje i kako se od tada mnogo toga u njegovu životu promijenilo, na primjer, obožavatelji mu prilaze na ulici.

"Fanove uvijek pozdravim i zahvalim im na podršći jer ipak su to ljudi koji seriju čine uspješnom. Što je serija bez publike?! No nikako da se naviknem na prilaske fanova u trenucima kada sam jako živčan, zamišljen ili na nekom koncertu pretjerano opušten. Ali ono što mi je bilo najljepše jest kada su me po izlasku iz trgovine djeca čekala pred vratima i pjevala uvodnu pjesmu serije. Moji su obožavatelji fini ljudi koji mi ne zadaju probleme. Volim ih", otkriva Marko.



Napominje i kako misli da je "Na granici" stekla veliku popularnost zato što je istinita i zabavna, pa su ljudi to prepoznali.

"Publiku je teško zavarati. Prepoznali su volju svakoga iz ekipe za radom. Svi smo prepoznali dobar tekst pa smo tako radili što smo više mogli da bi kvalitet opstao ili porastao. Ljudi to prepoznaju. Prepoznaju igru, spontanost, istinu i radost. To ih uveseljava i hrani", objašnjava svoje mišljenje mladi glumac.

Pauzu između snimanja Marko je iskoristio za zasluženi odmor pa je tako spavao dokasno i izlazio s prijateljima, a sada je spreman za nove radne pobjede.

Kod njegova lika Luke prema njegovim riječima neće se puno toga promijeniti, ali najavljuje mnogo zabavnih događaja.

"U drugoj sezoni ima više prostora, pa će ga samo još bolje upoznati. Bit će jako zabavno", kaže Marko.

Mnogi glumci jako se sažive s ulogama i likovima koje tumače, a mi smo odlučili Marka pitati je li tako nešto i sam iskusio. Priznao nam je kako kod Luke najviše voli humor i bezbrižnost te da bi ponekad i sam volio biti kao on.

"On nema neke prevelike ambicije, radi što mu padne na pamet i ne mari za posljedice. Život je za njega jedna igraonica i on u toj igri uživa. Teško se pritom naljutiti na njega jer se na kraju uvijek nekako iskupi svojim šarmom. On ide u jednu krajnost, a ja u drugu. Bilo bi dobro kada bismo se našli na pola puta. On bi od mene trebao naučiti promisliti, a ja od njega ne misliti", otkriva Marko kako vidi odnos sebe i svog lika.

Osim vlastitog lika, Marko posebno voli Stanu. Ona mu je genijalan lik koji ga najviše intrigira.

Nakon što završi snimanje serije, ovaj mladi glumac vidi se na filmu, a sudeći prema trenutnoj popularnosti - uspjeh će mu biti zagarantiran.

"Film je nešto što me najviše intrigira i na to se želim usredotočiti. Naravno nikada ne bih odbio dobar projekt, bila to kazališna predstava, TV serija ili što god inovativno i hrabro", odlučno govori.

Mi mu u svakom slučaju želimo sreću u svim budućim projektima, a do tada ćemo ga budno pratiti u novim epizodama svima omiljene serije Nove TV.