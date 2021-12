Anatacha Filimone otkrila je za DNEVNIK.hr kako se osjeća nakon pobjede u showu "Supertalent", tko joj je bio najveća podrška, ali i što će učiniti s osvojenim iznosom od 200 tisuća kuna.

Anatacha Filimone pobjednica je ovogodišnje sezone showa "Supertalent" o čemu su konačnu odluku donijeli gledatelji. U finalu showa pjevala je pjesmu "My Kind of Love" Emeli Sandé, a izvedbom je dirnula žiri i one pred malim ekranima.

"Bravo! Najbolja od najboljih!", "Bravo Anatacha, čestitke od srca", "Bila je moj favorit", "Nemam riječi", "Zasluženo", "Ma super je ona i zaista joj želim svjetsku karijeru jer to zaslužuje", Najbolja i stvarno ekstra.. Bravooo", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Anatacha kod proglašenja pobjednika nije krila koliko je sretna i uzbuđena, a nakon što su se prvi dojmovi slegli otkrila nam je kakav je osjećaj pobijediti u "Supertalentu" i je li to očekivala.

"Pobjeda u Supertalentu je nešto najljepše što mi se dogodilo u životu. Osjećaj je fenomenalan. Kad su rekli moje ime steglo me srcu i natjeralo da sve izbacim iz sebe. Samo mi je film cijelog mog života proletio kroz glavu i toliko sam ponosna na sebe. Mislila sam da će pobjedu odnijeti jedna od dvije konkurentice jer su zbilja zaslužile. Nisam očekivala da ću to biti ja", priznala je.

Kao pobjednici pripala joj je nagrada u iznosu od 200 tisuća kuna, a Anatacha kaže da će dobro promisliti što će s učiniti s novcima.

"Novac od pobjede mi jako puno znači. Iskreno, ne znam na što ću ga potrošiti jer ima toliko toga što mi treba u životu, pa ću pametno promisliti o tome", zaključila je.

Nakon pobjede u showu posvetit će se daljnjem školovanju, ali i želji da postane pjevačica.

"Nitko ne zna što će se dogoditi. Moj plan za budućnost je završiti školu i upisati željeni fakultet. Mislim da je to najbitnije od svega. A uz to naravno da želim biti pjevačica. Nadam se da će se to nakon showa ostvariti", rekla nam je Anatacha.

Pobjeda u "Supertalentu" donosi i teret slave, za koji kaže da se s njim spremna nositi.

"Apsolutno sam spremna nositi se s teretom slave. Oduvijek sam to htjela", otkrila je Anatacha koja je i prije Supertalenta velik broj pratitelja i popularnost stekla na društvenoj mreži TikTok.

Reakcije na njezinu pobjedu se ne stišavaju, a otkrila nam je i tko joj je bio najveća podrška na ovom uzbudljivom putovanju.

"Dobila sam brojne poruke podrške od mnogih ljudi i svi su mi iskreno čestitali. Najveća podrška sam apsolutno ja sama sebi, a uz mene su uvijek sestra i najbolja prijateljica i rođakinja Marija", kaže Anatacha.

Otkrila nam je i po čemu će pamtiti sudjelovanje u showu, osim po pobjedi, osvrnula se i ne neka prijateljstva.

"Sudjelovanje na Supertalentu pamtit ću po svim predivnim ljudima koje sam upoznala, zabavi, putovanju, podršci. Sprijateljila sam se sa Shashom Cui u polufinalu. Ona je duša od čovjeka, draga, mirna i jako mi je bilo žao kad je ispala, rasplakale smo se obje. Također, tu je i Azra Grljević s kojom sam se jako jako zbližila. Bila mi je podrška cijelo vrijeme kao i Shasha. Uvijek su mi govorile "ti ćeš pobjediti", bile su uz mene čitavo vrijeme. Azra i ja smo provele jako lijepo vrijeme zajedno. Smijale smo se pričale i povezale", otkrila nam je.

Anatachu je u polufinale direktno poslala Martina Tomčić pritiskom zlatnog gumba na audiciji, a upravo joj je ona od svih članova žirija najviše prirasla srcu.

"Žiri je bio fantastičan, volim ih sve. No najviše mi je Martina prirasla srcu. Ona je topla osoba, luckasta i draga", zaključila je.

Anatacha je za kraj imala i posebnu poruku za sve koji se žele i razmišljaju o prijavi u "Supertalent".

"Svima koji se žele prijaviti u Supertalent definitivno to preporučam. Pokažite što imate u sebi. Vjerujte u sebe, a i kad pogriješite samo nastavite", poručila je skromna Anatacha.

