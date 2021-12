Anatacha Filimone je nakon audicije u showu "Supertalent" preko noći postala prava zvijezda te je zasluženo dospjela do finala, a gledatelji su odlučili i da je ona pobjednica osme sezone showa!

Mlada pjevačka nada Anatacha Filimone svoj put u "Supertalentu" započela je s pjesmom "I'll Never Love Again" iz filma "Zvijezda je rođena" kojom je, moglo bi se reći, predvidjela svoju sudbinu u showu jer upravo su gledatelji odlučili da je baš ona pobjednica osme sezone showa!

Već na audicijskom nastupu njezin talent prepoznala je Martina Tomčić koja joj je dala zlatni gumb, a Anatacha je preko noći postala prava zvijezda.

Svojom je izvedbom natjerala i suze na oči žiriju, publici, ali i ljudima iza kamera, a tužnom životnom pričom rasplakala je cijelu Hrvatsku.

"Ja sam umorna što sve moram sama. Moj život u Drnišu nije bio dobar niti kroz djetinjstvo, niti sada. Imala sam mnogo loših trenutaka, bila sam maltretirana u osnovnoj i srednjoj školi, iz razloga što sam drugačija i imam drugačiju kosu", ispričala je tada Anatacha koja dolazi iz nesložne obitelji i s roditeljima nema dobar odnos, ali joj je zato sestra sve na svijetu.

S 15 godina trebala je završiti u domu za nezbrinutu djecu, a sada pohađa srednju školu za prehrambenog tehničara i živi u učeničkom domu u Kaštel Štafiliću sa sestrom.

Anatacha se u polufinale showa vratila još motiviranija i jača, a nakon izvedbe hita Whitney Huston društvene mreže preplavile su pozitivne reakcije na njezin nastup.

"Anatacha Filimone Kević Zandamela je ime koje ćemo svi morati zapamtiti!" komentirao je tada Janko Popović Volarić, a Martina se pobrinula i da svi doznaju kakva je Anatacha djevojka.

"Jako sam uzbuđena i ponosna, ponosna sam na Anatachu jer, uz sve vještine i talente koju su publika i oni prepoznali, ja sam dobila priliku upoznati je kroz nešto što se ne vidi nužno preko TV-ekrana. Anatacha posjeduje životnu energiju, borbu, za sebe, ali i jako puno ljudi oko sebe, nisam vidjela puno tako požrtvovnih ljudi koji sebe stave u drugi plan, i to ne zbog dojma, nego onako iskreno, iz dubine srca. Evo to sve je Anatacha, imamo jednu osobu koja je tu gdje je zasluženo, a voljela bih da je češće čujemo kako govori. Ja od ove žene koja ima 19 godina mogu jako puno naučiti", nahvalila ju je Martina.

U finalu showa pjevala je pjesmu "My Kind of Love" pjevačice Emeli Sandé, a pred sam kraj nastupa dogodila joj se greškica zbog koje se na pozornici rasplakala, no brzo su je utješili voditelji Frano Ridjan i Igor Mešin.

"Sve je OK, sjajna si bila", rekao joj je Frano dok ju je grlio.

"Vidim da su svi pod suzama. Anatacha, drago mi je biti mali kotačić u velikom mehanizmu da netko kao ti dobije priliku ovako zasjati, živi si dokaz toga, ali ti svaki put kad se pojaviš si kao dijamant kojeg sve više brusimo i sve više sjajiš", poručio joj je Davor Bilman.

"Ovo što se desilo tebi na pozornici, ne da nije bila greška, nego je nešto najljepše, najsvetije što ti se moglo desiti. Zašto si večeras ovdje? Zbog emocije. Je li emocija nešto što nas pokreće u životu ili je nešto zbog čega posustajemo? Može biti i jedno i drugo. Ti si u svom životu odlučila da je emocija ta koja tebe pokreće, koja je tvoj motor. Emocija je ono što te dovelo večeras ovdje, hvala ti na svakoj emociji, na svakom tonu, nama si učinila ovaj dan bogatijim i ljepšim", komentirala je Martina Tomčić koja je za vrijeme Anatachina nastupa u finalu bila na rubu suza.

"Ja sam stvarno bez teksta, ljudi kao što si ti su razlog zašto ova emisija vrijedi, i zašto ja sjedim ovdje, ti si jedna posebna osoba. Možeš ti ponekad imati emocije, ali one ne dolaze publici, a ja sam se zbog tebe naježio, ti si na sceni nevjerojatna, tvoja je emocija prekrasna", nahvalio ju je Janko Popović Volarić.

"Mene zanima na što si mislila da te okrenulo na suze, bi li podijelila to s nama?", upitala ju je Maja Šuput nakon što se složila s pohvalama ostatka žirija.

"Ne znam, oduvijek sam htjela uspjeti i čast mi je biti ovdje. Nisam mislila na ništa, samo sam se skoncentrirala na sebe i na to koliko mi je drago da sam dospjela do finala", rekla je Anatacha koju je žiri odabrao kao jednu od tri superfinalistice, s Tetianom Kundyk i Sienom Uremović.

