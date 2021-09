Indira Levak i Boris Đurđević ponovno su zajedno u studiju, što je oduševilo vjerne obožavatelje grupe Colonia.

Pjevačica Indira Levak nedavno je otkrila da se pomirila s bivšim kolegom iz Colonije, Borisom Đurđevićem s kojim nije bila u dobrim odnosima otkako je napustila grupu, a sada je još jednom fotkom raspametila sve obožavatelje.

"Pali mikrofoni", napisala je Indira u opisu fotke nastale u studiju, na kojoj pozira s Đurđevićem. Otkrila je i kako njihov novi zajednički singl izlazi uskoro. U samo nekoliko minuta fotku su komentirali brojni njihovi obožavatelji koji jedva čekaju čuti što su spremili u svojoj glazbenoj radionici.

"Malo smo se odmorili. Činjenica je da smo se trebali malo udaljiti. On je isto ostao malo bez ideja, ja sam isto osjetila potrebu da se dokažem i kao autorica tekstova. Što se na kraju ispostavilo odlično. Na svoja dva albuma sam se potpisala kao autorica tekstova, tako da mi je to falilo. Sad imamo taj konpromis on potpisuje glazbu za Atlantidu, ja glazbu. Puni smo entuzijazma i želimo svojoj publici dati najbolje", objasnila je Indira prije nekoliko dana za IN Magazin.

Podsjetimo, Indira je Coloniju, u kojoj je pjevala od 1996. godine, napustila 2017. te je započela solo karijeru, a u bivšoj grupi zamijenila ju je Ivana Lovrić.

"Inače nisam konfliktna osoba, ali svi prekidi su ružni, partnerski, privatni. Proradi ego. Što je - tu je", komentirao je tada Boris za IN Magazin, a čini se da su nakon četiri godine napokon uspjeli prijeći preko svega.