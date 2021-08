Jedna od najenergičnijih pjevačica na domaćoj estradi Indira Levak, povjerila je ekipi IN Magazina kako provodi ljeto, sve o obnovljenoj suradnji s Borisom Đurđevićem te kako se snašla u ulozi domaćice s apartmanima.

Kada bi se trebalo odlučiti tko na našoj estradi zaslužuje mjesto najenergičnije pojave, zasigurno bi se pri samom vrhu našlo ime Indire Levak. Nakon poduže glazbene stanke za sve izvođače - koncerti se polagano bude.



"Glazba je moj život. Publika je kronično željna zabave i druženja i to me neizmjerno veseli i nadam se da će biti sve dobro i da ćemo se napokon vratiti na ono staro normalno. Ima me u cijeloj regiji i to je moje veliko bogastvo što me cijela regija voli tako da sam od Crne Gore, Srbije, Hrvatske", otkrila je Indira.



Indira ističe da nakon 25 godina intenzivnog nastupanja, godina i pol pauze za nju je bilo preduga. Forma nakon takve stanke treba se dovesti u idealu, inače kaže, koncerte ne bi mogla izdržati.



"Ovdje mi onaj vrag sjedi, to je moj muž, haha, sad kad budem rekla ja sam redovna na treninzima... On će reći - ma nemoj lagat ljude, ne laži ovaj napaćeni narod! Ma suprug je izmislio fantastičan trening. Imala sam sad koncerte u Beogradu i Crnoj Gori gdje počinjemo pjevati u 12 sati u noći i on meni kaže ajmo trenirat u 11 sati u noći. Ma jesi ti lud, ja sam u dubokom snu. Ali tako ćeš kad treniraš u 11, u 12 lijepo doći na koncert lagana kao perce na pozornicu i razvalit ćeš", otkrila je Indira tajnu svoje forme.



Iako se na njoj ne može primijetiti, Indira priznaje kako je po pitanju hrane prava gurmanka, a slavonski specijaliteti je posvuda mame.



"Koljenica, pa malo jedna mala gica, haha, pa puno teletine, pa janjetine ooo kako sam to zaboravila. Ja volim njama, njama, da je pet kilograma još dolje bilo bi odlično, ali ne ide brate, ne ide. Otvorim hladnjak kad ono kulen "tu sam", čvarci "tuuu smoo", haha, ma ajde izađite, ali neće nikako. Ali zato sam veliki vojnik na treninzima - u zdravom tijelu zdrav duh, nije floskula", zaključila je pjevačica.



Ponovnim početkom nastupa Indira je obnovila suradnju s Borisom Đurđevićem. Priznaje, iako su sada produktivniji nego ikada po pitanju novih pjesama, pauza u njihovu odnosu bila je neizbježna.



"Malo smo se odmorili. Činjenica je da smo se trebali malo udaljiti. On je isto ostao malo bez ideja, ja sam isto osjetila potrebu da se dokažem i kao autorica tekstova. Što se na kraju ispostavilo odlično. Na svoja dva albuma sam se potpisala kao autorica tekstova, tako da mi je to falilo. Sad imamo taj konpromis on potpisuje glazbu za Atlantidu, ja glazbu. Puni smo entuzijazma i želimo svojoj publici dati najbolje", objasnila je.



Iako je glazba na prvom mjestu, Indira nam je otkrila da je dobra i u ulozi domaćice. Naime, njezinim gostima u apartmanima ništa ne smije nedostajati.



"Najbolja sam domaćica i najbolje je što ne znaju tko sam. Bili su jedni Slovenci onako simpatični, muž i žena i dvoje djece. Ja onako dolazim dobar dan, jeste li za kavicu, oni sve kao može i gledaju u mene Cooolonia, hahaha! Kaže žena jesam ti rekla da je to Colonia, mi smo odrastali uz vas! A ja onako ooo neeee, koliko imate godina oprostite, hahaha", kroz smijeh je otkrila Indira.



Uloga domaćice ili pjevačice, Indira se u svemu snalazi, a još kad tomu doda svoj zarazni osmijeh, dobra atmosfera je zajamčena.

