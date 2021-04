Odvjetnica Palwinder Kaur je podnijela tužbu protiv princa Harryja na indijskom Visokom sudu u Haryani jer joj je preko društvenih mreža obećao da će je oženiti, a zahtijevala je i njegovo uhićenje.

Većini je jasno da se na društvenim mrežama mogu stvarati lažni profili, no to još nije shvatila indijska odvjetnica Palwinder Kaur.

Naime, ona je tužila princa Harryja i tražila da ga Visoki sud u Haryani uhiti jer joj je obećao preko društvene mreže da će ju oženiti, a onda je to prekršio. Palwinder tvrdi da se neko vrijeme dopisivala s njim kada je on rekao da želi da se vjenčaju.

Odvjetnica je uputila zahtjev da se izda međunarodni nalog za Harryjevo uhićenje kako ne bi više odgađao svoje obećanje. Tražila je i da se piše njegovom ocu, princu Charlesu da su zaručeni i da ju nije oženio, iako je rekao da će to učiniti.

Sud je sve to odbacio objasnivši da nije dokazala da je pričala sa stvarnim princem i upozorio je Kaur na opasnosti lažnog predstavljanja i varanja ljudi na društvenim mrežama.

The Court observed that it was “nothing but a day-dreamer’s fantasy about marrying #PrinceHarry”. It also noted that the petition was poorly drafted and mentioned emails which allegedly been sent by the Prince wherein he stated that he promised to marry the Petitioner soon. pic.twitter.com/lfh9bGO8Bp