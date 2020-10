Igor Kojić je na Instagramu zapratio profil naziva Biser Metohije.

Dok Igora Kojića na Instagramu prati 48,7 tisuća ljudi, on je dosad pratio samo svoju suprugu Severinu, no čini se kako se to upravo promijenilo što je mnoge poprilično iznenadilo.

Naime, Igor je odlučio zapratiti profil naziva Biser Metohije u čijem opisu stoji da je stvoren kako bi upoznao Instagram publiku s Velikom Hočom i drugim naseljima na području Kosova i Metohije.

Upravo tim područjem Igor putuje posljednjih nekoliko dana i sa svojim pratiteljima dijeli ljepote kojima se divi i koje su ga u potpunosti očarale.

Na Severininu Instagram profilu Igor i dalje stoji kao jedini kojeg ona prati, unatoč sve glasnijim šuškanjima i nagađanjima kako je njihov brak na klimavim nogama i da se navodno nisu vidjeli već nekoliko mjeseci.