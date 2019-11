Hilaria Baldwin imala je spontani pobačaj u četvrtom mjesecu trudnoće.

Samo sedam mjeseci nakon što su objavili tragičnu vijest da su izgubili dijete koje su željno iščekivali, glumac Alec Baldwin (61) i njegova 35-godišnja supruga Hilaria suočili su se s istim problemom. Naime, Hilaria je u četvrtom mjesecu nove trudnoće ponovno doživjela spontani pobačaj i izgubila dijete koje je silno željela. Navodno je trebala roditi djevojčicu.

Hilaria i Alec roditelji su četvero djece, no silno žele još proširiti svoju obitelj, ali im to baš i ne polazi za rukom. Prije samo 24 sata Hilaria je objavljivala InstaStoryje sa svojim trbuščićem, no istu je večer obznanila i tužnu vijest - da je ponovno imala spontani pobačaj.

Otišla je na redoviti ginekološki pregled bez ikakvih slutnji ili očekivanja da će nešto poći po zlu, a vratila se slomljena srca i sve podijelila sa svojim fanovima na Instagramu.

"Jako smo tužni jer smo upravo saznali da je naša beba preminula sa samo 4 mjeseca. Također želim da znate da iako možda sada nismo dobro - bit ćemo", napisala je Hilaria na svojoj objavi na Instagramu kojom je podijelila sa svijetom svoj tragični gubitak.

Inače, Hilaria je instruktorica joge koja zagovara direktan pristup i komunikaciju s fanovima, pa je tako sve svoje trudnoće dijelila na društvenim mrežama, pa čak i ako je to značilo da će pred svima morati priznati i da je izgubila dijete.

Alec Baldwin i Hilaria vjenčali su se 2012. godine, a dobili su već četvero djece. Alec ima i 23-godišnju kćer Ireland, koju je dobio s Kim Basinger.