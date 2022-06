Heidi Klum pojavila se na premijeri filma Jurassic World i privukla poglede vrlo hrabrim dekolteom.

Manekenka Heidi Klum (48) prošetala je crvenim tepihom na premijeri filma "Jurassic World", a u haljini koju je odabrala nije mogla proći nezapaženo.

Za ovu prigodu odjenula je dugu usku crno bijelu haljinu koja je imala dubok dekolte te tako pokazala svoje bujne grudi. Cijelu kombinaciju ukrasila je klasičnim crnim sandalama i raspuštenom kosom te laganom šminkom.

Heidi Klum nerijetko na Instagramu objavljuje golišave fotografije te ponosno ističe svoje utegnuto tijelo, a često je fotka i 16 godina mlađi suprug Tom Kaulitz, član popularne grupe Tokio Hotel, s kojim je u braku od 2019.

Prije Toma Heidi nije baš imala sreće u ljubavi, a iako su rijetki vjerovali u njih, par svakoga dana dokazuje da se voli više no ikada. Manekenka iza sebe ima dva propala braka i niz neuspjelih veza. Tako je sa stilistom Ricom Pipinom u braku bila od 1997. do 2002. godine, zatim je 2003. započela vezu s Flaviom Briatoreom, a iste su godine objavili da čekaju dijete. No par je ubrzo prekinuo, a djevojčicu Leni Heidi je rodila već kada je upoznala glazbenika Seala.

Seal i Heidi zaručili su se 2004. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije u Meksiku. Glazbenik je priznao Leni kao svoju kćer, a i manekenka i dandanas inzistira na tome da je on otac njezina prvog djeteta, što najbolje govori o tome kako se Flavio nije nimalo iskazao u toj ulozi. Zajedno su dobili još troje djece, a razveli su se 2014. godine.

Nakon razvoda manekenka je rame za plakanje pronašla u svojem tjelohranitelju Martinu Kristenu, s kojim je bila u vezi dvije godine, a zatim je ljubila trgovca umjetninama Vita Schnabela, s kojim je prekinula 2017.

