Heather Locklear vratila se na male ekrane nakon pauze od četiri godine, a pomirila se i sa zaručnikom s kojim ima burnu prošlost.

Nekadašnja seks-bomba Heather Locklear (59) vratila se na male ekrane zahvaljujući filmu "Don't Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story", a u novom intervjuu ispričala je kako je bilo ponovno stati pred kamere nakon toliko vremena. Četiri godine nije glumila, a nije skrivala koliko joj je sve bilo izazovno.

"Najizazovniji dio svega bio mi je to što mi je gluma postala zastrašujuća", priznala je. Nije bila sigurna da je baš ona dobar izbor za tu ulogu, a istaknula je i kako joj je bilo vrlo emotivno sve glumiti. Posljednja uloga prije ove bila joj je ona u seriji "Too Close to Home", a slavna glumica i onda je imala sumnje.

"Ne znam zašto sam se toliko bojala da neću zapamtiti scenarij. Imala sam osjećaj da sam potpuno ispala iz igre", priznala je onda. Heather se inače proslavila kao Amanda Woodward u hit-seriji "Merlose Place" u kojoj je glumila od 1993. do 1999. godine i kasnije od 2009. do 2010. godine.

Locklear posljednjih godina pažnju javnosti plijeni svojim privatnim životom, a sudeći po posljednjim informacijama, u sretnoj je vezi sa zaručnikom Chrisom Heisserom, s kojim će navodno uskoro i pred oltar. Kružile su priče da su prekinuli, no oboje su to demantirali.

Iako se Heather pojavljivala u javnosti bez zaručničkog prstena te nije o njemu ništa pisala na svom Instagramu, čini se kako je par izgladio sve nesuglasice. Par je bio u vezi još u srednjoj školi, no nakon tog školskog razdoblja nastavili su dalje sa životom. Obnovili su svoju ljubav u jesen 2017.

Locklear je posljednjih nekoliko godina punila medijske stupce svojim problemima s alkoholom i nasiljem. Naime, u ožujku 2018. Heather je tukla zaručnika Chrisa, a njezin je brat zvao policiju. Kada su došli policajci, prijetila im je i tvrdila da će ih srediti oružjem koje drži u kući, ali brzo je utvrđeno da ono ne postoji.

Par je kasnije nadvladao sve probleme te je Heisser pomogao glumici s odvikavanjem i čini se da Heather napokon dobro napreduje po pitanju svoje ovisnosti.

Inače, Heather je poznata i po ulozi Sammy Jo Carrington u sapunici "Dinastija", koja se emitirala od početka 80-ih godina. Pratili su ju gledatelji diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj. Žene su nekad htjele izgledati poput glumice, a muškarci su uzdisali za njom. Nalazila se na listama najljepših žena, no danas je tek sjena ljepotice kakva je bila.

Ima mnogo bujniju figuru, a njezino lice stalno izgleda natečeno, što je, kako pišu strani mediji, posljedica zahvata koje je imala, ali i godina alkoholizma. Vidljivo je da je operacijama sređivala obraze i nos, a vjerojatno je pretjerala i s botoksom. Budući da se Heather pojavljuje u javnosti bez šminke, njezino drukčije, uništeno lice još se više ističe.