Hannah Gutierrez Reed, oružarka koja je bila odgovorna za pištolje na setu filma "Rust", snimljena je prvi put nakon stravišne nesreće u Novom Meksiku.

Alec Baldwin prošlog je tjedna slučajno upucao snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu na snimanju filma "Rust". Do propusta je došlo zbog zalutalih pravih metaka među ćorcima u pištolju koji se inače koristi za vježbu pucanja.

Hannah Gutierrez Reed bila je zadužena za rekvizitno oružje na setu. Saznalo se da je i prije ovog filma imala propusta u svojoj kratkoj karijeri. Prema navodima njezinih kolega sa snimanja prijašnjih filmova, Hannah je jednom prilikom dala 11-godišnjoj glumici pištolj, bez da ga je prije toga dobro provjerila. Sve se odvijalo na snimanju filma "The Old Way" Nicolasa Cagea. "U nekoliko navrata je ćorcima punila pištolje, a sve je radila tako da su mnogi smatrali kako nije najsigurnije. Bila je nemarna s pištoljima", rekao je izvor sa seta.

Fotografi su u utorak oružarku snimili prvi put nakon strašne tragedije koja je zavila Hollywood u crno, a fotografije možete pogledati OVDJE. Hannah je razgovarala na mobitel, a novinarima se nije htjela javiti, niti razgovarati s njima kada su je dočekali pred njezinom kućom u Arizoni.

Mlada filmska oružarka ima samo 24 godine, a posao oružara na filmskim setovima naslijedila je od oca Thella Reeda. Njezin otac iskusni je kaskader i konzultant za oružje na filmskim setovima. U svojoj karijeri Reed je trenirao kako baratati pištoljima brojne poznate glumce poput Russela Crowea i Brada Pitta.

"Pištolji su nesigurni samo ako se nađu u krivim rukama.", izjavila je Gutierrez Reed u nedavnom podcastu u kojem je pričala o svojoj karijeri. Također je navela da se za svoj posao pripremala od malih nogu.

U policijskim dokumentima vezanima za nesretni događaj na setu filma "Rust" stoji kako je Hannah Gutierrez Reed na kolica na setu snimanja ostavila tri pištolja koja su trebala poslužiti kao rekviziti, dok je asistent režije Dave Halls jedan od njih predao Baldwinu te nije znao da je napunjen između ostalog pravim mecima. "Hladan pištolj", viknuo je Halls ekipi prije nego što je započelo snimanje, a to je značilo da je pištolj siguran za ispaljivanje za potrebe snimanja.

Samo nekoliko sekundi nakon, glumac je ispalio iz pištolja pravi metak koji je usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu. Koristio je pištolj iz serije Colt, piše Daily Mail.