Imao sam čast da budem gost na turniru @djokernole... je to uradio za svoju zemlju, za svoj grad, za sve ljubitelje tenisa. Čistog srca. U skladu sa zakonom i preporukama struke. Prerano smo se opustili. Uradio sam test. I moji najbliži. Svi smo negativni na virus. Ovo je lekcija za sve. Daj Bože svima zdravlja. 10 дней назад я имел честь быть гостем на турнире, организованном Новаком Джоковичем @djokernole. Мне хотелось поддержать своего друга. Он это сделал для своей страны, для всех любителей тенниса. Спустя несколько дней выяснилось, что у него положительный тест на коронавирус, хотя чувствует он себя хорошо. Все, кто общался с ним в последнее время должны были сделать анализ, у меня он отрицательный. Нам всем хочется, чтобы жизнь вошла в нормальное русло и все было как раньше. Жизнь должна продолжаться. Но забывать об ответственности и безопасности нельзя, так как вирус еще не ушел. Сохраняйте свой добрый дух и берегите здоровье!