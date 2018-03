Slovio je kao veliki zavodnik, a proglašen je i seks simbolom. Danas bi ga malo tko prepoznao

Nekada su žene za njim gubile glavu, a danas bi ga malo tko prepoznao. Slavni holivudski glumac Burt Reynolds poprilično je ostario.

To se vidi i po fotografijama na kojima dvostruki dobitnik Zlatnog globusa pogrbljeno stoji oslanjajući se na štap koji mu olakšava kretanje.

Reynolds je slavu stekao filmom "Deliverance", a nedugo nakon što je osvanuo na velikom platnu proglašen je seks simbolom i to nakon što su njegove gole fotografije osvanule u Cosmopolitanu.

Uloge je ostvario i u filmovima "Hustle", "Smokey and the Bandit" i "Starting Over".Slovio je kao veliki zavodnik, a iza njega su i dva braka. Sredinom 60-ih godina prošlog stoljeća bi je oženjen glumicom Judy Carne, a krajem 80-ih u bračnu luku uplovio je s Loni Anderson. Par se upoznao 1981. na setu 'The Merv Griffin Show'. Zaljubili su se i sedam godina kasnije vjenčali. Brak je bio kratkog vijeka jer su se razveli već 1993. godine. Osim brakova poznat je i po vezama s Sally Field i Dinah Shore.