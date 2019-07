I godinu dana nakon što je zauvijek otišao, Vesna Dragojević još uvijek ne može vjerovati da njezina supruga više nema. Lijepa Dubrovkinja s Oliverom je provela punih 46 godina, a uoči koncerta u voljenoj im Veloj Luci povjerila nam je neke detalje iz njihova bogatog života, među ostalim i kako je proveo svoje posljednje dane te što bi radio da je danas ovdje.

Vela Luka ovih je dana bila puna ljudi koji su se tamo htjeli naći upravo na prvu godišnjicu smrti Olivera Dragojevića. Tisuće ljudi okupirale su njegov najdraži gradić kako bi ga se prisjetile i odale mu počast. Tamo se, naravno, našla i njegova supruga Vesna, koju zapravo to nije iznenadilo.

"Pa nakon onog ispraćaja u Splitu nisam iznenađena. Ne znam koliko je ljudi došlo, ali znam da više nigdje nema soba za najam i mjesta za spavanje. Ne znam koliko je ljudi došlo, tisuću ili dvije, ali došli su sa svih strana", priznala je Vesna.

U Velu Luku nisu stigli samo Hrvati, već i obožavatelji iz drugih zemalja koji često posjećuju njegovo posljednje počivalište.

"Dolaze sa svih strana. Imamo jednu mramornu ploču koju je donijela jedna Poljakinja. Napisala mu je posvetu i uklesala njegov lik. Bilo je Mađara i Nijemaca, ne znam kako su došli do toga, ali puno njih preko Hausera jer su ga slušali na YouTubeu. Čitala sam te komentare, prije nisam, ali počela sam malo istraživati cijeli taj njegov rad. Kao da nisam živjela s njim, nisam upućena jer nismo toliko vodili računa o tome", otkrila nam je.

Godinu dana nakon Oliverove smrti Vesna priznaje kako nema osjećaj da Olivera više nema.

"Još ne znam da je umro. Bila sam na groblju pa kao da sam došla nekom rođaku. Valjda mozak ne dopušta da to uđe u glavu. Cijeli stan sam renovirala tako da me ništa ne podsjeća, ne mogu živjeti od nekih uspomena, gledati slike. Postojala je ta njegova soba koju sam skroz ispraznila i iz koje smo sve stvari spakirali za muzej. Kada sam se vratila iz Vele Luke poslije sprovoda, zatvorila sam oči i svu njegovu odjeću spakirala u vreće da to ne gledam i da me ne podsjeća na njega. Netko to ne može, ali ja sam morala. Htjela sam cijelom svijetu reći on je takav i takav, ali ne možete svakom pojedinačno to reći. Ali vidjela sam da su ljudi znali i to osjetili. On je bio toliko skroman da sam rekla 'Oliver, skromnost je vrlina, ali ti si na granici da ti ta vrlina prijeđe u manu'. Na to mi je rekao da se bilo čime bavi u životu da bi bio isti, da je takav karakter i da se ne želi mijenjati", ispričala je i dodala kako joj fali.

Nedugo nakon Oliverove smrti, na svijet je došao njegov šesti unuk, kojeg, nažalost, nije imao vremena upoznati.

"Došao je šesti unuk. On se rodio 1. 9., malo nakon njegove smrti. Ali on je znao da je unuk tu i bile smo nevjesta i ja cijeli dan u bolnici. Nije ga vidio, ali znao je. Sve smo mu pričali. Tada se odvijalo Svjetsko prvenstvo u nogometu i u bolničkoj sobi navijali smo pred televizorom, rekli smo da smo osvojili drugo mjesto. Uglavnom bi spavao ili klimnuo glavom. Nevjerojatno, on je s tim zatvorenim očima stalno jeo, ja sam ga hranila, donosila sam mu voće i hranu. Nije imao snage govoriti, ali smo ga obavještavali o svemu. To je bio jedan kraći period pred kraj tijekom kojeg je izgledao normalno, uopće nije izgledao bolesno", otkrila nam je Vesna.

Nakon Oliverove smrti, baš kao i za života, Vesna nema naviku slušati njegove pjesme.

"Mi smo vam doma slušali njega kada bi on radio neke demo snimke za novi CD i nakon toga ne bismo slušali ništa više. Nekad sjedim u kafiću i čujem neke pjesme za koje i ne znam da ih je snimio. Čujem njegov glas, ali ne znam da ih je snimio. Koje pjesme volim, ne znam. Dva put sam intervenirala u 46 godina braka. Jednom za 'Lijepa bez duše' da je prepjeva s talijanskog i za 'Kad mi dođeš ti'. Mjesec dana trajala je borba hoće li to snimit ili neće i na kraju kad sam počela plakati i moliti ga da je snimi za mene, pristao je. Ta je pjesma baš postigla velik uspjeh", otkrila nam je.

Otkrila je i kako je bilo živjeti s Oliverom.

"Vrlo lako. Nije bio opterećen ničim. Ono što je imao reći rekao bi u dvije-tri rečenice. Nije tražio ništa. Tako nam je prošao život. Jedino što me ubilo na početku bile su turneje početkom 80-ih, kada se nije javljao po pet dana jer nije bilo telefona ni ničega", prisjetila se Vesna.

"On je svoju glavu ispraznio od svega, od estrade, od svega. Jedino za što mu je služila bila je glazba. On je bio fanatik što se tiče glazbe. I obožavao je glazbenike. Nije ga toliko fasciniralo kako netko pjeva, nego kako svira. A za sebe je znao reći kako pjeva normalno, kako i priča".

