Gerard Butler i Morgan Brown prvi su put viđeni zajedno 2014. godine, a od tada nekako održavaju ljubav na životu.

Crveni tepih 92. dodjele Oscara preplavljuju brojne holivudske zvijezde.

Među njima je i glumac Gerard Butler koji je stigao u pratnji dugogodišnje djevojke i bivše manekenke Morgan Brown s kojom se viđa više gotovo 6 godina.

I dok on blista u plavom odijelu, Morgan je na crveni tepih stigla u upečatljivoj crvenoj haljini zbog če

Podsjetimo, 50-godišnji glumac s Morgan je hodao 2 godine prije prvog prekida 2016. godine. Ipak, do dana današnjeg par je prekidao još nekoliko puta, no uvijek bi našli put da se vrate jedno drugome.

Kad god bi prekidali i radili stanke, šuškalo se da je to zato što se glumac nikako ne želi skrasiti.

"Gerard ju doista voli, no nije spreman obvezati se. Nekad je između njih stao posao i obaveze, no uglavnom se sve vrti oko toga da se on ne želi vjenčati", otkrio je izvor blizak paru.

Drugi pak izvori tvrde kako je glumac još jako razigran te ne može odoljeti raznim ljepoticama koje mu se doslovno bacaju pod noge, pa brojni prekidi s Morgan u tom slučaju ne čude previše.

No nakon jednog od prekida, i bivša manekenka viđena je u društvu Liva Schreibera, i to nedugo nakon njegovog razvoda od glumice Naomi Watts.

Kako god bilo, par je ponovno zajedno te izgleda prilično zaljubljeno.