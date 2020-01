Do dodjele najprestižnije filmske nagrade Oscar dijeli nas još jako malo vremena.

Sve je spremno za dodjelu najprestižnije, najvažnije i najspektakularnije dodjele nagrada u svijetu filma, dodjele zlatnih Oscara.

Ovogodišnja dodjela je 92. po redu u njezinoj povijesti održavanja, a svečana će ceremonija biti održana 9. veljače u Dolby Theatru u Los Angelesu gdje ćemo vidjeti svu filmsku elitu i zvijezde čije imena nešto znače u svijetu zabavne industrije današnjice.

Ipak, svi pogledi bit će usmjereni na glavne zvijezde dodjele, sve one koji su zaradili prestižne nominacije i koji se nalaze u utrci za osvajanje zlatnog kipića.

Među njima se svakako istaknuo Film ''Joker'' s čak 11 nominacija uključujući onu za najbolji film, najboljeg glumca i najboljeg redatelja, a među onima koji su osvojili njih više su i filmovi ''Once Upon a Time in Hollywood'', ''1917'' i ''Parasite''.

Uz njih za najbolji film konkuriraju i "Ford vs Ferrari (aka Le Mans 66)", "Jojo Rabbit", "Little Women", "Irishman" i "Marriage Story".

Joaquin Phoenix se zahvaljujući ulozi Jokera našao na listi nominiranih muških glumaca za najbolju mušku ulogu u istoimenom filmu i tako se pridružio Adamu Driveru za najbolju ulogu u filmu "Marriage Story", Leonardu DiCapriju u filmu "Once Upon A Time In Hollywood", Antoniju Banderasu za ulogu u filmu "Pain" i Jonathanu Pryceu za ulogu u filmu "Two Popes".

Oscar za najbolju žensku ulogu otići će ili u ruke Saoirse Ronan za film "Little Women", Charlize Theron za ulogu u filmu "Bombshell", Renee Zellweger za "Judy" ili pak Scarlett Johansson koja je uz najbolju žensku ulogu u filmu "Marriage Story" nominirana i za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu "Jojo Rabbit".

Bit će ovo večer puna uzbuđenja, dobrih filmova ali dobre zabave koju, vjerujemo nitko ne želi propustiti.

