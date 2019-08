Gerard Butler s Morgan Brown viđa se sa stankama od 2014. godine.

Još početkom kolovoza šuškalo se kako je par po tko zna koji put prekinuo.

49-godišnji glumac Gerard Butler s bivšim modelom Morgan Brown hodao je 2 godine prije prvog prekida 2016. godine. Do dana današnjeg par je prekidao još nekoliko puta, no sinoć su se pojavili na premijeri filma "Angel Has Fallen" u Los Angelesu zaljubljeni kao prvog dana.

Par se čitavo vrijeme smijao, grlio te čak izmjenjivao poljupce, pa se čini kako je među njima sve u najboljem redu.

No kad god bi prekidali i radili stanke, šuškalo se da je to zato što se glumac nikako ne želi skrasiti. "Gerard ju doista voli, no nije spreman obvezati se. Nekad je između njih stao posao i obaveze, no uglavnom se sve vrti oko toga da se on ne želi vjenčati", otkrio je izvor blizak paru.

Drugi pak izvori tvrde kako je glumac još jako razigran te ne može odoljeti raznim ljepoticama koje mu se doslovno bacaju pod noge, pa brojni prekidi s Morgan u tom slučaju ne čude previše.

No nakon jednog od prekida, i bivša manekenka viđena je u društvu Liva Schreibera, i to nedugo nakon njegovog razvoda od glumice Naomi Watts.

Ipak, glumac ne skriva kako bi volio postati otac u bližoj budućnosti, ali o zarukama i vjenčanju mudro šuti.

"Za 5 godina bih volio biti u vezi te imati jedno ili dvoje djece - vrijeme je", otkrio je u jednom intervjuu iz 2017. godine markantni Škot koji je prethodno ljubio i Jennifer Aniston.

A hoćemo li uskoro čuti svadbena zvona, ostaje nam pričekati pa saznati.