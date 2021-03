Georgina Rodriguez često dijeli detalje iz svog raskošnog života, a ovoga puta na Instagramu se pohvalila naslovnicama časopisa koje sama krasi.

Zaručnica Cristiana Ronalda, 27-godišnja Georgina Rodriguez, često na Instagramu dijeli detalje svog raskošnog stila života, a njezini pratitelji rijetko su zakinuti za svaki detalj. Tako je ovoga puta objavila niz fotografija iz privatnog aviona, no pažnju je skrenula na naslovnice časopisa koje krasi upravo ona.

"Zahvalna", napisala je kratko u opisu fotografija koje je objavila. Mnogi su joj čestitali na postignutom, a stotine pratitelja ostavljale su joj emotikone srca u komentarima.

"Puno sam radila i žrtvovala se pa me svemir nagradio na najljepši mogući način: s prekrasnom obitelji", ispričala je Georgina za časopis In Style nedavno, a prisjetila se i svog života prije Ronalda. "Sada kada to mogu, najviše uživam u pomaganju drugima. Znam kako je spajati kraj s krajem na završetku mjeseca i suosjećam s ljudima zbog svojih skromnih početaka", dodala je atraktivna Argentinka.

Podsjetimo, Ronaldo i Georgina upoznali su se 2016. godine na jednoj ekskluzivnoj zabavi. Ona je tada radila u Guccijevoj trgovini u Madridu, gdje je dobila otkaz nakon što je snimljena s nogometašem na spoju u pariškom Disneylandu jer se njezinim šefovima nije svidjela medijska pozornost.

Par je 2017. godine dobio kćerkicu Alanu Martin, dok su ostalih troje djece rodile surogat-majke.