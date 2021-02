Film "Thelma i Louise" bio je škakljiv projekt za 90-e godine pa su producenti dugo tražili glumice, no srećom, angžirali su Geenu Davis i Susan Sarandon.

Film "Thelma i Louise" je kultni film iz 1991. koji je Susan Sarandon i Geenu Davis pretvorio u ikone feminizma i izazvao je kontroverze jer su dvije žene dobile uloge u potpuno drukčijem filmu od prijašnjih.

Radnja prati konobaricu Louise koja se dosađuje i razočaranu kućanicu Thelmu koje auutomobilom zajedno kreću na put i pritom krše zakon. Zabavni film prepun akcije je doživio veliki uspjeh diljem svijet i zaradio oko 45 milijuna dolara.

Geena je utjelovila Thelmu, no htjela je glumiti Louise i čak je sat vremena uvjeravala redatelja Ridleyja Scotta za tu ulogu, no na kraju joj se to nije ostvarilo. Ipak, produkcijskoj ekipi je trebalo dugo da nađu barem jednu osobu za glavnu ulogu pa je Davis morala potpisati ugovor u kojem pristaje glumiti bilo koju od junakinja.

Škakljivo je bilo za glumicu i to je što je u filmu udana za Darryja kojeg je utjelovio Christopher McDonald. Naime, Geena i Christopher su bili zaručeni u stvarnom životu, a prekinuli su jer ga je ona ostavila zbog Jeffa Goldbluma za kojeg se udala 1985.

Film "Thelma i Louise" je proslavio danas poznatu holivudsku facu Brada Pitta. Odigrao je kradljivca J. D. kojeg glavne junakinje pokupe na svom putu, a tu ulogu je želio i njegov prijatelj George Clooney. Ipak, Clooneyja nisu izabrali ni nakon pet audicija nego je tu čast dobio Pitt koji je pristao na honorar od 6.000 dolara. Već pet godina kasnije je snimio film "Vrijeme osvete" za koji je dobio honorar od 10 milijuna dolara. Prije Brada su je umalo Christian Slater dobio ulogu.

Zanimljivo je da je Geena nakon izlaska filma srela Clooneyja u avionu tijekom leta od 20 sati. Glumac joj je tada rekao da je čitao na audiciji s njom za ulogu J. D.-a, no ona mu je priznala da ga se ne sjeća. No Pitta je dobro zapamtila čim ga je prvi put vidjela. Naime, dok su zajedno čitali tekst za audiciji njoj se sve pomiješalo jer ju iznenadilo koliko je naočit, a kada su producenti pitali koga uzeti za ulogu ona je rekla: "Pa očito onog plavog".

Scott je bio uvjeren da će mu trebati dvojnica za Geenu za scene seksa između nje i Brada. No glumica mu je rekla da to neće biti potrebno i da će sama sve snimiti, a kako i ne bi kad je njen kolega ostavio dojam na nju.

Ni Ridley nije odmah dobio redateljski angažman. Naime, više od 40 ljudi se razmatralo za taj posao.

Američki mediji su tvrdili da je rock legenda Tina Turner htjela glumiti Louise, a tadašnji seks simbol Kim Basinger je odbila utjeloviti Thelmu.

Svojedobno je Sarandon otkrila da su ona i Geena u nekim scenama pile prava alkoholna pića da bi uvjerljivije utjelovile svoje likove. "Lakše je glumiti opijenost kada piješ pravi alkohol", istaknula je Davis. Dodala je i da su se zbog toga ona i Susan više zabavljale na snimanju.

Inače, film je bio nominiran za Oscara u šest kategorija i dobio je zlatni kipić za najbolji originalni scenarij. To je bila velika čast za Callie Khouri kojoj je to bio prvi scenarij koji je napisala.