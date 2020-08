Shia LaBeouf snimljen je kako trči razgolićenog torza prekrivenog brojnim tetovažama koje za njega imaju posebno značenje.

Gotovo da ne prođe niti jedan dan, a da Emmyjem nagrađeni holivudski glumac, koji nosi nadimak i zločestog dečka Hollywooda, Shia LaBeouf razgolićen ne protrči svojom četvrti Pasadena u Los Angelesu kamo se nedavno bio doselio.

34-godišnji glumac upada prolaznicima u oči zahvaljujući brojnim tetovažama kojima je ukrasio isklesani torzo, a na koje je očigledno ponosan jer ih pokazuje gdje i kada to stigne. Neke od njih prikazuju njegove najdraže Disney likove, a tetovirao je i lik svoje majke Shayne Saide i klauna koji predstavlja njegova oca Jeffreyja, kao i svoj gangsterski lik Chola Creepera iz kriminalističke drame "The Tax Collector".

Shia je novinske stupce nedavno punio i nakon što se pomirio s bivšom suprugom 26-godišnjom Mijom Goth, od koje se zapravo nikada nije ni službeno razveo samo su predali papire usred turbulentnog odnosa.

Par se upoznao 2012. godine na snimanju filma "Nimfomanka", gdje su se zaljubili i počeli vezu. No ruže im nisu dugo cvjetale i njegovo problematično ponašanje dolazilo je sve više do izražaja, isto kao i ovisnost o alkoholu i drogama. U lipnju 2015. godine u Entertainment Tonightu objavljen je video u kojem jasno govori kako bi najradije ubio djevojku Miju, i to građanima jednog njemačkog grada koje je sreo u šetnji, nakon što su se žestoko posvađali. 2016. godine vjenčali su se u Las Vegasu, što je on potvrdio u showu Ellen DeGeneres nekoliko tjedana kasnije, no prema zakonu države Nevada njihov brak navodno nije bio legalno sklopljen.

Krajem 2018. godine Shia je snimljen u društvu britanske glazbenice FKA Twigs nakon što su zajedno glumili u filmu "Honey Boy", a prema pisanju magazina People, dva dana kasnije, Shia i Mia su predali papire za razvod.

No Shia i FKA prekinuli su u lipnju 2019. godine i to zbog navodno prezaposlenih rasporeda. Nakon toga on je viđen u društvu nepoznate brinete, a zatim je kratko izlazio i s Rebecccom Schwartz.

Shia je nedavno u Pasadeni kupio vilu uređenu u mediteranskom stilu, koja prema pisanju LA Timesa ima 4 spavaće sobe, 4 kupaonice i dizalo.