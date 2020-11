Filip Hrgović odlučio je iznenaditi svoju suprugu Marinelu za njezin rođendan, a što joj je pripremio, pokazao je svojim pratiteljima na Instagramu.

Boksač Filip Hrgović i njegova supruga Marinela trenutačno borave u Miamiju, gdje se on priprema za nove mečeve i trenira punom parom, a upravo su tamo proslavili i njezin rođendan.

Filip se doista potrudio uljepšati dan voljenoj Marineli pa joj je pripremio dan za pamćenje. Naime, nakon što ju je iznenadio rođendanskim balonima, odveo ju je na vožnju helikopterom iznad grada.

"Moja supruga, moja stijena. Najdraža moja ljubavi, sretan ti rođendan", napisao je Filip uz fotografije koje je objavio na Instagramu.

Marinela je Filipu ove godine također pripremila rođendansko iznenađenje i pripremila mu zabavu koju on nije očekivao.

"Supruga mi je pripremila party iznenađenja, rekla je da idemo ona i ja skupa na večeru, da me časti, onda sam uletio, čekalo me pedesetak ljudi, ovih mojih najbližih i baš je bilo lijepo. Lijepo smo proslavili i super je bilo. Ona je to organizirala tjednima valjda, ja nisam ništa skužio. Baš smo komentirali tamo, ako odluči raditi neke loše stvari iza mojih leđa, neću ništa skužiti, tako da sam nadrljao po tom pitanju", našalio se tada Filip u intervjuu za IN magazin.

On i Marinela u braku su godinu dana, a vjenčali su se nakon sedam godina veze.