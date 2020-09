Unutar ringa trebate se čuvati njegovih šaka, a izvan ringa njegova britkog jezika. Filip Hrgović poznat je po tome što komunicira prilično otvoreno i iskreno pa je u jednom intervjuu Sanji Kuzmanović povjerio zašto bi boks uveo u škole i zašto smatra da živimo u pomalo bolesnom vremenu. U kakvoj je obitelji odrastao naš El Animal, ali i kakav će biti otac jednog dana, zna naša Sanja Kuzmanović.

Nešto manje od dva tjedna ostalo je do borbe koju Filip Hrgović s nestrpljenjem iščekuje.

"Prva asocijacija na Ondreja Palu je Andrej Plenković našim ljudima vjerojatno, haha! Tako da, ljudi, ne borim se s Andrejem Plenkovićem nego s Čehom Ondrejom Palom", našalio se Filip.

Od napornih treninga tvrdoglavo ne odustaje i ne uzima pauzu čak ni onda kada mu svi sugeriraju suprotno.

"Naravno, boksači su poznati da su malo tvrdog karaktera. Boksač ako ne bi imao taj karakter i bio tvrd do kraja, ne bi mogao uopće izdržati taj naporan sport", izjavio je Filipov trener Yussuf Hasan.

A kakav je Filip izvan ringa najbolje svjedoče oni koji ga znaju i unutar i izvan njega.

"Sasvim drugačiji nego boksač, ne bih nikad rekao da je boksač, ali kad dođe u dvoranu, onda povuče tu crtu i druga je osoba. Onda je taj El Animal", otkrio nam je Yussuf.

Iako mu protivnik i želja za još jednom, 11. upisanom pobjedom, u posljednje vrijeme okupiraju misli, Hrgović, tu i tamo voli baciti kakvu sitnu provokaciju.

"Uvijek je taj, kak se to kaže, stereotip da su boksači bedasti i glupi, pa se volim našaliti na taj račun. Pa mi smo vic sami po sebi. Čovjek koji se tuče cijeli život, di ćeš bolje od toga, haha", našalio se.

Ipak, borilačke sportove smatra itekako korisnima za rast i razvoj, pa zagovara ideju da bi se za boks trebalo naći mjesta i u školskim programima.

"Neće dijete sad ako trenira par godina boks, kako ljudi misle, poluditi od udaraca, počet će zaboravljati, to su Miki Maus priče. Kao tjelesna kultura, trebao bi biti boks, bila bi djeca puno bolja, vjerujte mi. Pogotovo ova generacija, Instagram, Youtube, i ove gejmerske generacije, jedino im boks može pomoći.

Da se mene pita ja bih svoj Instagram sutra zatvorio, ali mi ne da menadžer. Ja sam odrastao ipak u nekom drugom vremenu, nije bilo interneta ni društvenih mreža kad sam ja odrastao, mislim da je to neko malo bolesno vrijeme koje je došlo i te društvene mreže su uzele maha", zaključio je Filip.

Upravo će u ovom duhu jednog dana, kaže, odgajati i vlastito dijete. Ne sumnja da će, baš poput svojeg oca, i on biti sjajan tata.

"Mislim da ću biti odličan, mislim da mi je to genetski, da ne mogu biti loš jer moj tata je takav. Moji roditelji imaju petero djece i oni su sve dali za nas i vole nas do neba. Ne pada jabuka daleko od stabla i mislim da ne mogu biti loš, živim za svoju obitelj i to mi je bitno, to mi je broj jedan. Normalan sam još uvijek, nisam poludio od udaraca. Mislim da sam od njih naučio se disciplini, da sam se naučio marljivosti, oboje su moji roditelji jako vrijedni i jako veliki radnici. Lako je biti šampion, ali treba šampiona odgojiti", zaključio je za kraj.

