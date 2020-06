Dok su jedni vrijeme samoizolacije iza nas koristili za odmor pa skupljali kile, drugi su ih nemilice trošili. U ovoj drugoj skupini našao se i Filip Hrgović koji je, nakon svakodnevnih treninga, najavio da je spreman za novu borbu i nove izazove. Kako na one u ringu, tako i na one izvan njega. Čime ga je supruga Marinela iznenadila za rođendan, kako se snalazi na plesnom podiju i bi li zaplesao pod svjetlima reflektora showa Ples sa zvijezdama, otkrio je Sanji Kuzmanović.

"Pa u izolaciji se meni nije puno toga promijenilo u životu, meni je uvijek izolacija, imam taj neki svoj režim, trening, kuća, obitelj i znaš da puno ne zujim, tako da mi nije teško pala ova izolacija. Ljudi su se pogubili totalno, ljudi ne znaju gdje su, jer jednostavno život tim nekim načinom života, daleko do sebe, daleko od tog nekog mira, bježe sami do sebe, a ne mogu pobjeći od sebe i sad kad su zatvoreni u četiri zida, sad je to izašlo na površinu", zaključio je Filip.

U izolaciji su svi dobili koju kilu, no je li to slučaj i kod njega ili je on onda baš pojačao tempo?

"Pa nije. Iskoristio sam ovo vrijeme da se pripremim, da radim na toj općoj fizičkoj pripremi, da radim na nekim stvarima na kojima ne mogu kad imam mečeve", otkrio nam je Filip.

Tijekom izolacije isprobao je i nove frizure.

"Pa ošišao sam se na nulu, malo sam se vratio na old school, na nekadašnju frizuru, ošišao sam se na nulu, sam, uštedio sam koju kunu. Sva sreća da sam lijep, pa mi sve dobro stoji", našalio se.

Supruga Marinela nedavno mu je pripremila iznenađenje za pamćenje.

Supruga mi je pripremila party iznenađenja, rekla je da idemo ona i ja skupa na večeru, da me časti, onda sam uletio, čekalo me pedesetak ljudi, ovih mojih najbližih i baš je bilo lijepo. Lijepo smo proslavili i super je bilo. Ona je to organizirala tjednima valjda, ja nisam ništa skužio. Baš smo komentirali tamo, ako odluči raditi neke loše stavri iza mojih leđa, neću ništa skužiti, tako da sam nadrljao po tom pitanju", našalio se Filip.

